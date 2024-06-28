Германия обещает высылать мигрантов, которые поддерживают терроризм в сети

Иностранцам в Германии, которые в Интернете распространяют идеи радикальных исламистов или разжигают антисемитизм, в будущем может..

Иностранцам в Германии, которые в Интернете распространяют идеи радикальных исламистов или разжигают антисемитизм, в будущем может грозить экстрадиция.

С таким предложением выступила федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер.

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[Нэнси Фезер, министр внутренних дел Германии]:«Всех, кто не имеет немецкого паспорта и поддерживает террористические акты, нужно высылать и депортировать. Мы сейчас создаём для этого новую правовую базу. Я уверена, что коалиционные партии быстро обсудят и передадут эту поправку в парламент».

По словам Фезер, законопроект примут очень быстро после летних каникул.

В качестве причины министр назвала реакцию в сети на теракт ХАМАС в Израиле 7 октября, а также нападение с ножом, которое афганец совершил в южногерманском городе Мангейм 31 мая.

[Нэнси Фезер, министр внутренних дел Германии]:«Страшное нападение исламистов с ножом в Мангейме, в результате которого был убит молодой полицейский. Многие радовались этому в интернете самым отвратительным образом. Это бесчеловечно. Такая жестокость в интернете также подпитывает атмосферу насилия. Исламистским агитаторам, которые застряли в каменном веке, нет места в нашей стране».

Как обещает министр, положения закона начнут применять сразу после того, как его одобрит парламент.

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