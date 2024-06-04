По меньшей мере, 12 человек погибли, ещё пятеро пропали без вести после того, как муссонные ливни..

Ливни принесли наводнения в Шри-Ланку, есть жертвы

По меньшей мере, 12 человек погибли, ещё пятеро пропали без вести после того, как муссонные ливни обрушились на Шри-Ланку. В регионе начались наводнения и оползни.

По данным властей, пострадали 20 из 25 округов островного государства. В пяти из них объявили высокий уровень опасности, поскольку реки вышли из берегов.

[Джаянта Карунаратне, водитель такси]:

«Сегодня шёл сильный дождь. Я думаю, нас ждёт ещё одно крупное наводнение, как было в 2017 году».

Ливни повалили деревья и повредили линии электропередачи. Десятки тысяч людей остались без света. В целом по всей стране разгул стихии затронул более 40 000 человек.

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По данным метеорологов, больше всего осадков – 480 мм – выпало в центральных районах Шри-Ланки.

[Лакшман Япа Абайвардена, губернатор Южной провинции]:

«Военно-морской флот, армия и другие официальные лица предпринимают шаги, чтобы обеспечить пострадавших пайками и защитить их жизни».

По всей стране закрыты школы.

Ожидается, что в ближайшие дни муссонные дожди продолжатся.

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