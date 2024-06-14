Жители Флориды закрывают дома мешками с песком, спасаясь от наводнения

На юго-востоке Флориды ведут работы по очистке после шторма и дождей, затопивших дороги и дома. При..
Дата загрузки: 2024-06-15
Используя мешки с песком, жители округа Бровард пытаются уберечь своё имущество от дальнейших наводнений.
В соцсетях сообщают, что в воде застряли машины, люди перемещаются по пояс в воде либо плавают по улицам на лодках и каяках.
Дожди в регионе, где проживает восемь миллионов человек, продолжаются с начала недели. В некоторых районах с понедельника выпало до 63 сантиметров осадков.[Сьюзан, местная жительница]:
«У меня было шесть сухопутных черепах, одна умерла, а одна пропала. Моя подруга спросила, умеют ли они плавать. А я даже не знала, хотя они у меня 20 лет».
А жители Халландейл-Бич не могут поверить в масштабы наводнения.[Эрик Джексон, местный житель]:
«Это худшее, что мы когда-либо видели». [Луис Гарсия, местный житель]:
«13 лет были штормы, шёл дождь, сильный дождь, но никогда, никогда не было такого. Это экстрим, перебор».
Губернатор Флориды Рон Десантис объявил чрезвычайное положение в пяти округах Южной Флориды.
Национальная метеорологическая служба сообщила, что в ближайшее время угроза наводнений будет сохраняться на всей территории юга штата.
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