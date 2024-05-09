В Боливии ламам, альпака и викуньям посвятили фестиваль

Ламы, альпака и викуньи – главные на этом фестивале в Ла-Пасе. Его проводят в честь животных..

Ламы, альпака и викуньи – главные на этом фестивале в Ла-Пасе. Его проводят в честь животных из семейства верблюдовых, которые до сих пор играют важную роль в жизни людей. Праздник устроили, потому что этот год ООН провозгласила Международным годом верблюдовых.

В Боливии насчитывается два миллиона лам и более миллиона альпака, викуний и гуанако.

[Сильвия Мамани, глава Федерации женщин-предпринимателей]:

«Пряжа из шерсти викуньи настолько тонкая, что пользуется спросом во всём мире. Её очень ценят. Такую пряжу делают в Чили, Боливии, Аргентине, Перу и Эквадоре».

Более 80 000 семей в Боливии живут за счёт разведения верблюдовых.

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По данным ООН, верблюдовые – основной источник дохода для миллионов семей, которые живут в трудных условиях в 90 странах. Эти животные дают людям молоко, мясо и шерсть. Помимо этого, они важная часть культуры и социального устройства многих общин в разных уголках мира.

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