fb pixel
Телеканал NTD

Автобус с сельхозрабочими попал в ДТП во Флориде: 8 погибших

Автобус с сельхозрабочими попал в ДТП во Флориде: 8 погибших

По меньшей мере, восемь человек погибли на севере американского штата Флорида в результате ДТП. Автобус, перевозивший..

Дата загрузки: 2024-05-15

Автобус с сельхозрабочими попал в ДТП во Флориде: 8 погибших

По меньшей мере, восемь человек погибли на севере американского штата Флорида в результате ДТП. Автобус, перевозивший работников фермы, столкнулся с пикапом, врезался в забор и перевернулся, оказавшись в поле. Все погибшие – пассажиры автобуса.

Всего в нём ехало 53 рабочих. Их везли собирать дыни на ферму в городке Даннелон.

Инцидент произошёл рано утром примерно в 130 километрах к северу от Орландо. 45 человек доставили в больницы, состояние восьмерых из них врачи оценивают как тяжёлое.

Водитель пикапа арестован. Ему предъявлены обвинения по восьми пунктам. В том числе – в непредумышленном убийстве во время вождения в нетрезвом виде.

Компания Cannon Farms, куда везли рабочих – это семейное коммерческое хозяйство, работающее более 100 лет. Она сообщила в соцсетях, что будет закрыта на один день «из уважения к погибшим и пострадавшим».
Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...