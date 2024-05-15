Автобус с сельхозрабочими попал в ДТП во Флориде: 8 погибших

По меньшей мере, восемь человек погибли на севере американского штата Флорида в результате ДТП. Автобус, перевозивший..
Дата загрузки: 2024-05-15
По меньшей мере, восемь человек погибли на севере американского штата Флорида в результате ДТП. Автобус, перевозивший работников фермы, столкнулся с пикапом, врезался в забор и перевернулся, оказавшись в поле. Все погибшие – пассажиры автобуса.
Всего в нём ехало 53 рабочих. Их везли собирать дыни на ферму в городке Даннелон.
Инцидент произошёл рано утром примерно в 130 километрах к северу от Орландо. 45 человек доставили в больницы, состояние восьмерых из них врачи оценивают как тяжёлое.
Водитель пикапа арестован. Ему предъявлены обвинения по восьми пунктам. В том числе – в непредумышленном убийстве во время вождения в нетрезвом виде.
Компания Cannon Farms, куда везли рабочих – это семейное коммерческое хозяйство, работающее более 100 лет. Она сообщила в соцсетях, что будет закрыта на один день «из уважения к погибшим и пострадавшим».
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