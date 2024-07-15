Злоумышленник протаранил автобусную остановку в Израиле: четверо ранены

Четыре человека пострадали в результате наезда автомобиля в центре Израиля. Неизвестный злоумышленник протаранил автобусную остановку недалеко..

Четыре человека пострадали в результате наезда автомобиля в центре Израиля. Неизвестный злоумышленник протаранил автобусную остановку недалеко от Тель-Авива. Он проехал несколько сотен метров и совершил ещё один наезд. Полиция ликвидировала нападавшего на месте происшествия.

Правоохранители расценивают нападение как теракт. Предполагается, что злоумышленник – это араб из Восточного Иерусалима. Все пострадавшие – служащие израильской армии.

[Эли Леви, представитель полиции]:

«Позади меня место, где был совершён наезд. Террорист приехал сюда на автомобиле Toyota и протаранил остановку. Три человеке получили серьёзные ранения, а ещё один в тяжёлом состоянии».

Полиция прочёсывает близлежащие районы в поисках возможных сообщников.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Напряжённость в Израиле усилилась после вторжения ХАМАС в октябре прошлого года. Боевики напали на приграничные населённые пункты и военные объекты. Они убили 1200 человек и захватили в плен более 250 заложников.

В ответ Израиль начал войну в секторе Газа. С начала операции погибло 325 израильских военных и пятеро полицейских. По оценке армии Израиля, за прошедшее время было ликвидировано 14 000 террористов.

Минздрав Газы, подконтрольный группировке ХАМАС, утверждает, что за время войны в секторе погибло более 38 000 человек. При этом он не сообщает, сколько в их числе гражданских и военных. Предоставленные Минздравом сведения невозможно проверить, и некоторые эксперты сомневаются в их правдивости.

Короткая ссылка на эту страницу: