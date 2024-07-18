Автомобиль врезался в террасу парижского кафе: один человек погиб, шестеро пострадали

Автомобиль на большой скорости врезался в террасу кафе на севере Парижа. Один человек погиб и шестеро..

Автомобиль на большой скорости врезался в террасу кафе на севере Парижа. Один человек погиб и шестеро пострадали, трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Все были посетителями кафе.

Водитель скрылся с места происшествия, но позже его нашли и взяли под стражу. По данным полиции, во время инцидента в автомобиле находился пассажир. Тест показал, что у него в крови были алкоголь и наркотики. Во время наезда на кафе он не пострадал. О водителе никаких сведений не сообщают.

В полиции о теракте не говорят. Предполагают, что это обычное дорожно-транспортное происшествие. Прокуратура начала расследование по факту непреднамеренного убийства и непреднамеренного нанесения травм.

Смертельный инцидент произошёл незадолго до начала летних Олимпийских игр в Париже. Они будут проходить с 26 июля по 11 августа. В них примут участие 10 000 спортсменов, которые представляют более 200 олимпийских комитетов разных стран.

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В связи с проведением Олимпиады силовые структуры Франции находятся в состоянии повышенной готовности. Безопасность Парижа обеспечивают 45 000 полицейских и жандармов. Охранять порядок помогают 10 000 военных. Силовики патрулируют улицы и выполняют другие задания.

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