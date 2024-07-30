Двое детей погибли в результате нападения с ножом на тематическом мероприятии, посвящённом Тейлор Свифт, на северо-западе..

Двое детей убиты в результате нападения с ножом в Англии

Двое детей погибли в результате нападения с ножом на тематическом мероприятии, посвящённом Тейлор Свифт, на северо-западе Англии. Ещё девять детей получили ранения, шестеро из них находятся в критическом состоянии. Также пострадали двое взрослых. Их жизнь тоже в опасности.

Арестован 17-летний подозреваемый. Во время задержания подростка полиция изъяла у него нож. Его обвиняют в убийстве и покушении на убийство. Мотивы нападавшего неизвестны, но версию терроризма исключают.

[Серена Кеннеди, представительница полиции]:

«Мы считаем, что взрослые, которые были ранены, храбро пытались защитить детей, подвергшихся нападению. Как мама и бабушка, я не могу даже представить себе боль и страдания, которые семьи жертв переживают в этот момент».

В рекламе, размещённой в Интернете, мероприятие описывалось как мастер-класс по йоге и танцам для детей в возрасте от шести до 11 лет.

[Колин Перри, очевидец]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Рядом было несколько родителей, я слышал вопли и крики почти весь день. Родители приходили позже, чтобы забрать детей, и только потом узнавали, что происходит». [Джоанн Немен, очевидица]:

«Мне позвонила моя очень хорошая подруга, я была на работе. И как только она мне сообщила об этом, я сорвалась с места. Не знаю, как мне удалось это сделать. Моим приоритетом были только мои девочки. Я знала, что моя старшая дочь отвезет младшую в дом подруги. И я так благодарна Богу, что они в безопасности».

Инцидент произошёл в городе Саутпорт недалеко от Ливерпуля примерно в полдень.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что глубоко потрясён нападением. Он выразил соболезнования всем пострадавшим, а также семьям погибших.

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