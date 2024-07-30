Двое детей убиты в результате нападения с ножом в Англии

Двое детей погибли в результате нападения с ножом на тематическом мероприятии, посвящённом Тейлор Свифт, на северо-западе..
Дата загрузки: 2024-07-31
Арестован 17-летний подозреваемый. Во время задержания подростка полиция изъяла у него нож. Его обвиняют в убийстве и покушении на убийство. Мотивы нападавшего неизвестны, но версию терроризма исключают.
[Серена Кеннеди, представительница полиции]:
«Мы считаем, что взрослые, которые были ранены, храбро пытались защитить детей, подвергшихся нападению. Как мама и бабушка, я не могу даже представить себе боль и страдания, которые семьи жертв переживают в этот момент».
В рекламе, размещённой в Интернете, мероприятие описывалось как мастер-класс по йоге и танцам для детей в возрасте от шести до 11 лет.
[Колин Перри, очевидец]:
«Рядом было несколько родителей, я слышал вопли и крики почти весь день. Родители приходили позже, чтобы забрать детей, и только потом узнавали, что происходит».[Джоанн Немен, очевидица]:
«Мне позвонила моя очень хорошая подруга, я была на работе. И как только она мне сообщила об этом, я сорвалась с места. Не знаю, как мне удалось это сделать. Моим приоритетом были только мои девочки. Я знала, что моя старшая дочь отвезет младшую в дом подруги. И я так благодарна Богу, что они в безопасности».
Инцидент произошёл в городе Саутпорт недалеко от Ливерпуля примерно в полдень.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что глубоко потрясён нападением. Он выразил соболезнования всем пострадавшим, а также семьям погибших.
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