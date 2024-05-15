Полиция Франции развернула масштабную поисковую операцию после того, как преступники в балаклавах устроили засаду на тюремный..

Во Франции разыскивают преступников, которые помогли в дерзком побеге заключённого

Полиция Франции развернула масштабную поисковую операцию после того, как преступники в балаклавах устроили засаду на тюремный фургон на севере Франции. Их целью было освободить наркоторговца, известного как «Муха». В ходе атаки они убили двух тюремных охранников и серьёзно ранили троих.

Нападение совершили на пункте взимания платы за проезд по автомагистрали в регионе Эр на севере Франции. Сначала нападавшие с двух сторон заблокировали фургон, в котором заключённого Мохамеда Амру перевозили из одной тюрьмы в другую. Затем они открыли огонь по охранникам и позже скрылись.

В мае 30-летнего Амру признали виновным в краже со взломом. Прокуратура Марселя также предъявила ему обвинение в похищении человека, повлёкшем за собой смерть.

Источник в полиции Марселя сообщил, что Амра занимался торговлей наркотиками и был связан с влиятельной городской бандой «Чёрных».

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[Лора Бекко, прокурор]:«Он хорошо известен судебной системе. Ему вынесли тринадцать обвинительных приговоров. Первый – в октябре 2009 года, когда ему было 15 лет. Это были кражи со взломом при отягчающих обстоятельствах. При этом пока его ни разу не судили за преступления, связанные с наркотиками».

Также сообщается, что Амра пытался сбежать из тюрьмы в воскресенье, распиливая решётку своей камеры.

[Лора Бекко, прокурор]:«Место преступления отражает крайнее насилие, в котором виновны разыскиваемые преступники. И я ещё раз говорю, наказание за это будет соизмеримо с уровнем этой жестокости».

В настоящее время в облавах участвуют сотни полицейских.

В Европе растёт число преступлений, связанных с наркотиками. Недавно Сенат Франции опубликовал важный доклад о незаконном обороте, в котором предупредил, что страна переживает «переломный момент» из-за роста нарконасилия, и что это представляет «угрозу фундаментальным интересам нации».

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