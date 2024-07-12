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В горах Словакии погибли двое туристов

В горах Словакии погибли двое туристов

В Словакии погибли двое туристов. Инцидент произошёл в горах Высокие Татры на популярном пешем маршруте в..

Дата загрузки: 2024-07-12

В горах Словакии погибли двое туристов
В Словакии погибли двое туристов. Инцидент произошёл в горах Высокие Татры на популярном пешем маршруте в результате сильного ливня.

[Павол Бекеш, мэр Ждиара]:
«В полдень мы объявили чрезвычайное положение, поскольку дождь и град были настолько интенсивными, что мы могли видеть, как поднимается поток».

Группу путешественников застигло врасплох внезапное наводнение. Они пытались укрыться от непогоды под навесом, но оказались в ловушке. Об этом рассказал мэр близлежащей деревни.

[Павол Бекеш, мэр Ждиара]:
«Мы добрались до этих туристов. На эту картину было тяжело смотреть. Они застряли под навесом. Земля с камнями сползла и накрыла их. Было 16 туристов, четверо из них пострадали и двое погибли».

Пострадавших эвакуировали на вертолёте. Это трое взрослых и один ребёнок. Их доставили в местные больницы.

Как сообщают словацкие СМИ, сильные грозы вызвали наводнения по всей центральной Словакии.
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