В горах Словакии погибли двое туристов

В Словакии погибли двое туристов. Инцидент произошёл в горах Высокие Татры на популярном пешем маршруте в..

В Словакии погибли двое туристов. Инцидент произошёл в горах Высокие Татры на популярном пешем маршруте в результате сильного ливня. [Павол Бекеш, мэр Ждиара]:«В полдень мы объявили чрезвычайное положение, поскольку дождь и град были настолько интенсивными, что мы могли видеть, как поднимается поток».

Группу путешественников застигло врасплох внезапное наводнение. Они пытались укрыться от непогоды под навесом, но оказались в ловушке. Об этом рассказал мэр близлежащей деревни.

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[Павол Бекеш, мэр Ждиара]:«Мы добрались до этих туристов. На эту картину было тяжело смотреть. Они застряли под навесом. Земля с камнями сползла и накрыла их. Было 16 туристов, четверо из них пострадали и двое погибли».

Пострадавших эвакуировали на вертолёте. Это трое взрослых и один ребёнок. Их доставили в местные больницы.

Как сообщают словацкие СМИ, сильные грозы вызвали наводнения по всей центральной Словакии.

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