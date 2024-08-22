Три человека погибли в результате стрельбы в школе на западе Боснии

Смертоносная стрельба в общеобразовательной гимназии боснийского города Сански-Мост. Бывший сотрудник школы вошёл в здание с автоматической винтовкой в то время, когда там шло собрание, посвящённое подготовке к учебному году.

Он открыл стрельбу по директору школы, секретарю и ещё одному учителю. Они погибли. Затем мужчина – предположительно бывший вахтёр, который находился под дисциплинарным взысканием, – попытался покончить с собой. Но застрелиться у него не вышло. С ранениями его доставили в больницу соседнего города.

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[Амель Козича, начальник полицейского управления]:«Сегодня в Сански-Мосте произошло тройное убийство в помещении общеобразовательной гимназии. После убийств преступник попытался покончить с собой, но не смог. Ему оказали медицинскую помощь и отправили на дальнейшее лечение».

Предполагается, что мотивом для убийства стало разногласие нападавшего с руководством гимназии.

Очевидцы говорят, что тот намеренно стрелял в конкретных людей.

[Настион Клюнич, очевидец]:«Я был в библиотеке, поэтому слышал только звуки выстрелов. Позже, со слов других, я узнал, что убийца вошёл, застрелил директора и секретаря, а затем попросил позвать председателя школьного совета, в которого также выстрелил. Он действовал намеренно. Он прошёл мимо других профессоров. Говорят, в коридоре их было 5 или 6, но он просто прошёл мимо них».

Город Сански-Мост находится примерно в 300 километрах к северо-западу от столицы Сараева. Школа, в которой произошла стрельба, ещё не открылась после каникул, поэтому детей в ней не было.

Массовые расстрелы – сравнительно редкое явление на Западных Балканах, несмотря на то, что там осталось много оружия в частных руках после войн 90-х годов.

Самое недавнее происшествие произошло в июле, когда в соседней Хорватии ветеран войны застрелил пятерых человек в доме престарелых, включая его мать, а также ранил ещё шестерых.

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