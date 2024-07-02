ДТП в центре Сеула: 9 погибших

Смертоносное ДТП в центре Сеула. Автомобиль сбил пешеходов. Погибло девять человек. Ещё четверо пострадали, в том..

Смертоносное ДТП в центре Сеула. Автомобиль сбил пешеходов. Погибло девять человек. Ещё четверо пострадали, в том числе один пешеход получил серьёзные травмы.

Машина ехала во встречном направлении по улице с односторонним движением и сбила людей, стоявших на пешеходном переходе.

[очевидец]:

«Обычно по этой дороге машины в эту сторону не ездят, но внезапно раздался грохот. Я думал, что машина ударилась об ограждение. Но она врезалась в людей».

Инцидент произошёл в полдесятого вечера по местному времени.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Спасатели прибыли на место спустя несколько минут.

[очевидец]:

«После удара машиной люди лежали на земле, но пассажир машины беспокоился только о водителе, сказал, что в багажнике есть одежда, чтобы перевязать раны. Если бы они быстро оказали помощь другим пострадавшим, то, по крайней мере, одного человека можно было бы спасти».

Что именно побудило водителя на все эти действия, пока неясно. Ведётся следствие.

Короткая ссылка на эту страницу: