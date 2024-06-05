Словения признала независимое палестинское государство

Вслед за Испанией, Ирландией и Норвегией Словения также признала независимое палестинское государство. Это решение большинством голосов..

Вслед за Испанией, Ирландией и Норвегией Словения также признала независимое палестинское государство. Это решение большинством голосов принял парламент страны.

Ранее из 27 стран Евросоюза Палестину признали Швеция, Кипр, Венгрия, Чехия, Польша, Словакия, Румыния и Болгария. Мальта заявила, что вскоре может последовать этому примеру.

Израиль неоднократно осуждал шаги по признанию палестинского государства, заявляя, что это служит поддержкой ХАМАС.

7 октября группировка совершила нападение на Израиль, спровоцировав ответные военные действия и наступление в секторе Газа.

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По данным министерства здравоохранения Газы, в результате конфликта погибло более 36 000 палестинцев. А Израиль заявляет, что в результате нападения 7 октября, самого страшного за его 75-летнюю историю, погибло 1200 израильтян и иностранцев. Ещё более 250 захватили в заложники.

Между тем, в Национальной ассамблее Франции во вторник временно пришлось прервать сессию, поскольку член крайне левой партии «Неверующая Франция» размахивала палестинским флагом. Это уже второй подобный инцидент за неделю.

Несколько дней назад депутата Себастьяна Делогу отстранили от обязанностей в Ассамблее на 15 дней после того, как во время сессии он также размахивал палестинским флагом.

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