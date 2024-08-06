Расследование ООН: 9 членов БАПОР причастны к нападению на Израиль 7 октября

Девять сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) могут быть причастны..

Девять сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) могут быть причастны к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Такие данные обнародовала ООН. Как сообщили в организации, эти люди будут уволены. [Фархан Хак, представитель ООН]:«В отношении девяти человек доказательств было достаточно, чтобы сделать вывод о том, что они могли быть причастны к нападениям 7 октября».

Расследование проводило Управление служб внутреннего надзора ООН. В целом оно проверяло предполагаемую причастность к нападениям 19 сотрудников БАПОР.

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[Фархан Хак, представитель ООН]:«В одном случае УСВН не получило никаких доказательств, подтверждающих обвинения в причастности сотрудника, в девяти других случаях доказательства, полученные УСВН, были недостаточными для подтверждения причастности».

Все девять человек, которые, по заключению расследования, могли быть причастны к нападению, – мужчины. Подробностей о том, что конкретно они делали, не сообщили.

[Фархан Хак, представитель ООН]:«Для нас любое участие в нападениях – огромное предательство той работы, которую мы должны выполнять от имени палестинского народа».

ООН начала расследование после того, как Израиль обвинил 12 сотрудников БАПОР в причастности к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября.

В марте Израиль дополнил свои обвинения, заявив, что более 450 сотрудников БАПОР были военными боевиками террористических группировок Газы. БАПОР, в свою очередь, заявило, что Израиль заставлял некоторых его сотрудников давать ложные показания.

В рядах БАПОР работает около 32 000 человек по всему региону, 13 000 из них – в Газе.

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