В Иране ликвидирован лидер ХАМАС Исмаил Хания

Политический лидер ХАМАС Исмаил Хания убит в Тегеране. Об этом сообщил «Корпус стражей исламской революции». ХАМАС..

Политический лидер ХАМАС Исмаил Хания убит в Тегеране. Об этом сообщил «Корпус стражей исламской революции».

ХАМАС обвиняет в убийстве израильских военных. Он заявил, что Хания погиб в своей резиденции в результате авиаудара. До этого тот присутствовал на инаугурации нового президента Ирана.

Хания был главой политбюро ХАМАС. Он уехал из сектора Газа ещё в 2019 году и жил в Катаре.

После вторжения ХАМАС 7 октября, Израиль пообещал ликвидировать Ханию и других лидеров группировки. В мае этого года Международный суд запросил ордер на арест Хании, назвав его ответственным за военные преступления в ходе нападения на Израиль.

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Армия Израиля гибель лидера группировки пока не комментирует. Между тем, ЦАХАЛ заявил о ликвидации высокопоставленного командира «Хезболлы» Фуада Шукра. Военные сообщили, что нанесли точечный авиаудар по жилому дому в пригороде Бейрута в Ливане, где по сведениям разведки находился командир. «Хезболла» его смерть пока не подтверждает.

По данным Минздрава Ливана, в результате атаки погибла женщина и двое детей, ещё 74 человека получили ранения.

Этот авиаудар Израиль назвал ответом на недавний ракетный обстрел Голанских высот, в результате которого погибли 12 израильских детей и подростков. ЦАХАЛ считает, что за атакой стоял Фуад Шукр. Сама группировка отрицает свою причастность и заявляет, что обстреливала только военные объекты.

Фуад Шукр считался главой стратегического подразделения «Хезболлы». Он отвечал за вооружение, а также планировал атаки на Израиль.

Министр иностранных дел Ливана заявил, что осуждает авиаудар по Бейруту и планирует подать жалобу в ООН.

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что безоговорочно поддерживает право Израиля на защиту своей безопасности. Она также добавила, что необходимо и дальше работать над дипломатическим урегулированием вооружённого конфликта в регионе.

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