Лидер оппозиции Венесуэлы просит убежища в Испании

Кандидат в президенты от оппозиции Эдмундо Гонсалес прибыл в Испанию, чтобы попросить убежища. Он покинул Венесуэлу..

Кандидат в президенты от оппозиции Эдмундо Гонсалес прибыл в Испанию, чтобы попросить убежища. Он покинул Венесуэлу на фоне политического и дипломатического кризиса из-за спорных выборов в июле.

Как заявило Министерство иностранных дел Испании, Гонсалес с женой в воскресенье прибыли на военную базу Торрехон-де-Ардос. 75-летний политик, которого США, ЕС и другие западные страны признали победителем выборов, бежал через неделю после того, как власти Венесуэлы выдали ордер на его арест. На родине Гонсалеса обвиняют в заговоре с целью свержения власти и в других преступлениях.

Вице-президент Венесуэлы заявила, что власти выпустили оппозиционера, чтобы предотвратить политический кризис.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Венесуэльцы, живущие в Мадриде, по-разному отреагировали на бегство Гонсалеса.

[Кармен Бенитес, венесуэлка, проживающая в Мадриде]:

«Я почувствовала облегчение, потому что нам нужно его защитить. Мадуро не будет сострадать никому, поэтому этот человек приехал сюда, чтобы защитить свою жизнь, чтобы бороться за Венесуэлу». [Мария Седильо, венесуэлка, проживающая в Мадриде]:

«Это позор, но это произошло не просто так, потому что в таком возрасте, на его месте, я бы в первую очередь заботилась о своей безопасности. Так что давайте надеяться, что появится другая стратегия, чтобы мы могли избавиться от Мадуро навсегда». [Паола Мариньо, венесуэлка, проживающая в Мадриде]:

«Немного смешанные чувства, потому что это напоминает то, что случилось с Гуайдо и всеми остальными. Мы надеялись, что ситуация улучшится в политическом плане, так что это своего рода шок. Но это также понятно, потому что мы знаем об угрозах, которым он подвергся».

Оппозиция Венесуэлы объявила, что выборы 28 июля завершились убедительной победой Гонсалеса. Она также опубликовала в сети свои результаты подсчёта голосов.

Мадуро отверг все подобные утверждения и заявил, что он остановил заговор с целью свержения его правительства.

Гонсалес – бывший дипломат. Он стал главным оппозиционным кандидатом в марте этого года после того, как лидеру оппозиции Марии Корине Мачадо, а затем и её преемнице запретили участвовать в выборах.

Короткая ссылка на эту страницу: