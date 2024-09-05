Послы Израиля и США призвали СБ ООН осудить ХАМАС

Посол Израиля в ООН раскритиковал Совет Безопасности за принятие четырёх резолюций с 7 октября, не осуждающих..

Посол Израиля в ООН раскритиковал Совет Безопасности за принятие четырёх резолюций с 7 октября, не осуждающих ХАМАС за его действия. Он заявил, что Генассамблея также приняла две резолюции, в которых ХАМАС не упоминается, а лишь говорится о его пленниках без упоминания названия группировки.

Израильский посол призвал принять чёткую резолюцию, которая осудила бы ХАМАС, назвала бы его террористической организацией и потребовала бы освободить заложников.

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[Дэнни Данон, посол Израиля в ООН]:«Она не должна требовать переговоров или обсуждений. На Совете лежит моральное обязательство принять очень простую резолюцию, которая осуждает ХАМАС».

При этом палестинский посол обвинил Израиль в ведении полномасштабной войны против его народа. Он заявил, что Израиль стремится разрешить конфликт военными средствами.

Между тем, в Израиле тысячи людей продолжают выходить на улицы, требуя заключить соглашение об освобождении заложников, которые всё ещё находятся в секторе Газа.

Протесты активизировались после новостей о том, что в воскресенье израильские войска обнаружили тела шестерых пленников ХАМАС в одном из подземных тоннелей. Как заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, их жестоко убили террористы ХАМАС незадолго до того, как до них смогли добраться израильские солдаты.

Это вызвало всплеск негодования среди израильтян. Они массово стали выходить на улицы, требуя от правительства Нетаньяху вернуть всех заложников домой.

Как сообщается, переговоры о возвращении заложников и прекращении боевых действий в Газе пока зашли в тупик.

Тем временем, посол США также осудила жестокость ХАМАС и призвала СБ ООН сделать то же самое. Она раскритиковала группировку за казнь шестерых заложников во время переговоров о прекращении огня. Она также выразила уверенность в потенциале дипломатии вернуть оставшихся заложников домой и добиться «долгосрочного завершения» конфликта.

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