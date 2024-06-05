fb pixel
Телеканал NTD

Джо Байден ввёл запрет на предоставление убежища нелегальным мигрантам

Джо Байден ввёл запрет на предоставление убежища нелегальным мигрантам

Президент США Джо Байден во вторник ввёл широкий запрет на предоставление убежища мигрантам, незаконно пересёкшим границу..

Дата загрузки: 2024-06-06

Джо Байден ввёл запрет на предоставление убежища нелегальным мигрантам
Президент США Джо Байден во вторник ввёл широкий запрет на предоставление убежища мигрантам, незаконно пересёкшим границу США и Мексики. Для него это важный шаг в преддверии ноябрьских выборов, которые определят хозяина Белого дома.

В соответствии с новым правилом, мигрантов, пойманных на границе, могут быстро депортировать либо вернуть обратно в Мексику. В Министерстве внутренней безопасности США сообщили, что исключения будут делать для детей без сопровождения, людей, для здоровья и безопасности которых есть серьёзные угрозы, а также для жертв торговли людьми.

На пресс-конференции в Белом доме Байден заявил, что убежище по-прежнему будут предоставлять мигрантам, которые зарегистрировались на приём через приложение CBP One или использовали другие законные пути для получения легального статуса.

С мексиканской стороны у пограничного перехода Сан-Исидро прохожие сомневаются, что запрет – хорошая идея.

[Киксия Бануэлос Гусман, жительница Тихуаны]:
«Эти люди в основном приезжают сюда, чтобы грабить, совершать преступления, убивать, заниматься контрабандой наркотиков и многим другим, чего не следует делать. Если бы они приезжали в нашу страну, чтобы честно работать, делать что-то для своей семьи, то было бы нормально».

[Лидия Валенсия, жительница Тихуаны]:
«Именно иммиграция поддерживает экономику Соединённых Штатов. Многие из мигрантов выполняют работу, которую никто другой не хочет делать. Я думаю, что им следует ограничивать только тех, кто приезжает сюда, чтобы совершать преступления».

Согласно статистике, уже более недели в среднем ежедневно на границе США и Мексики задерживают более 2500 нелегальных мигрантов.

При этом в апреле среднее количество арестов на границе составляло 4300 в день.
Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...