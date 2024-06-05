Джо Байден ввёл запрет на предоставление убежища нелегальным мигрантам

Президент США Джо Байден во вторник ввёл широкий запрет на предоставление убежища мигрантам, незаконно пересёкшим границу..
Дата загрузки: 2024-06-06
В соответствии с новым правилом, мигрантов, пойманных на границе, могут быстро депортировать либо вернуть обратно в Мексику. В Министерстве внутренней безопасности США сообщили, что исключения будут делать для детей без сопровождения, людей, для здоровья и безопасности которых есть серьёзные угрозы, а также для жертв торговли людьми.
На пресс-конференции в Белом доме Байден заявил, что убежище по-прежнему будут предоставлять мигрантам, которые зарегистрировались на приём через приложение CBP One или использовали другие законные пути для получения легального статуса.
С мексиканской стороны у пограничного перехода Сан-Исидро прохожие сомневаются, что запрет – хорошая идея.[Киксия Бануэлос Гусман, жительница Тихуаны]:
«Эти люди в основном приезжают сюда, чтобы грабить, совершать преступления, убивать, заниматься контрабандой наркотиков и многим другим, чего не следует делать. Если бы они приезжали в нашу страну, чтобы честно работать, делать что-то для своей семьи, то было бы нормально». [Лидия Валенсия, жительница Тихуаны]:
«Именно иммиграция поддерживает экономику Соединённых Штатов. Многие из мигрантов выполняют работу, которую никто другой не хочет делать. Я думаю, что им следует ограничивать только тех, кто приезжает сюда, чтобы совершать преступления».
Согласно статистике, уже более недели в среднем ежедневно на границе США и Мексики задерживают более 2500 нелегальных мигрантов.
При этом в апреле среднее количество арестов на границе составляло 4300 в день.
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