Джо Байден ввёл запрет на предоставление убежища нелегальным мигрантам

Президент США Джо Байден во вторник ввёл широкий запрет на предоставление убежища мигрантам, незаконно пересёкшим границу США и Мексики. Для него это важный шаг в преддверии ноябрьских выборов, которые определят хозяина Белого дома.

В соответствии с новым правилом, мигрантов, пойманных на границе, могут быстро депортировать либо вернуть обратно в Мексику. В Министерстве внутренней безопасности США сообщили, что исключения будут делать для детей без сопровождения, людей, для здоровья и безопасности которых есть серьёзные угрозы, а также для жертв торговли людьми.

На пресс-конференции в Белом доме Байден заявил, что убежище по-прежнему будут предоставлять мигрантам, которые зарегистрировались на приём через приложение CBP One или использовали другие законные пути для получения легального статуса.

С мексиканской стороны у пограничного перехода Сан-Исидро прохожие сомневаются, что запрет – хорошая идея.

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[Киксия Бануэлос Гусман, жительница Тихуаны]:«Эти люди в основном приезжают сюда, чтобы грабить, совершать преступления, убивать, заниматься контрабандой наркотиков и многим другим, чего не следует делать. Если бы они приезжали в нашу страну, чтобы честно работать, делать что-то для своей семьи, то было бы нормально». [Лидия Валенсия, жительница Тихуаны]:«Именно иммиграция поддерживает экономику Соединённых Штатов. Многие из мигрантов выполняют работу, которую никто другой не хочет делать. Я думаю, что им следует ограничивать только тех, кто приезжает сюда, чтобы совершать преступления».

Согласно статистике, уже более недели в среднем ежедневно на границе США и Мексики задерживают более 2500 нелегальных мигрантов.

При этом в апреле среднее количество арестов на границе составляло 4300 в день.

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