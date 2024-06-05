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В Турции из-за сильной жары начались лесные пожары

В Турции из-за сильной жары начались лесные пожары

По всей Турции начались лесные пожары. Это случилось из-за нетипичной жары. В некоторых регионах страны температура..

Дата загрузки: 2024-06-06

В Турции из-за сильной жары начались лесные пожары

По всей Турции начались лесные пожары. Это случилось из-за нетипичной жары. В некоторых регионах страны температура воздуха – на 12 градусов выше нормы для этого времени года.

На этих кадрах – район Орханели в северо-западной провинции Бурса. С вертолёта пламя тушат в густом лесу. По данным регионального управления лесного хозяйства, в тушении задействовали 242 пожарных и 80 транспортных средств.

Пожары также вспыхнули на юге Турции – в средиземноморской провинции Анталья и провинции Мугла на побережье Эгейского моря.

В обеих провинциях огонь также тушат с воздуха.

Напомним, сильнейшие лесные пожары охватили Турцию в 2021 году. Они полыхали с конца июля по середину августа в 30 провинциях. Тогда погибло 10 человек.

Сейчас о жертвах пока не сообщается.
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