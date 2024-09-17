Зарядные станции для электрокаров помогают развивать экономику в Южной Австралии

Австралиец Крис Джордан почти два года владеет электромобилем. А недавно он путешествовал на нём по Западной..

Австралиец Крис Джордан почти два года владеет электромобилем. А недавно он путешествовал на нём по Западной Австралии. Провести так отпуск решил только потому, что в штате стало больше электрозарядных станций.

[Крис Джордан, владелец электромобиля]:

«Это было довольно просто. С зарядкой не было особых проблем».

Автомобиль заряжается быстро, но всё равно это занимает какое-то время. Крис каждый раз куда-нибудь шёл, чтобы не скучать.

[Крис Джордан, владелец электромобиля]:

«Я составил список того, чем можно заняться во время зарядки. Я ходил по магазинам, искал, где можно выпить кофе или что-то ещё».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Если бы не эти зарядные станции, то Крис и другие туристы просто не заезжали бы во многие маленькие города Южной Австралии.

Бизнесмен Брэд Скотт установил электрозарядную станцию рядом со своим магазином ещё в 2019 году. Но первый год ею никто не пользовался. Потом ситуация начала меняться.

[Брэд Скотт, владелец магазина]:

«В 2021 году у нас стало около 50 зарядных станций, так что это начало набирать обороты. Люди приезжают сюда и ставят машины на зарядку, а сами могут зайти в магазин минут на 20».

Зарядные станции при финансовой поддержке властей устанавливает Королевская автомобильная ассоциация Южной Австралии. Всего здесь установят более 500 таких устройств.

По данным ассоциации, в 2023 году её зарядные станции использовались 50 000 раз. При этом примерно 20% пользователей – это гости штата.

[Эндрю Говард, сотрудник ассоциации]:

«Электромобилей становится больше, и зарядными станциями пользуются чаще. Мы видим ежемесячный рост в 5-10%».

Три года назад в Южной Австралии было зарегистрировано 100 электромобилей. Сейчас их 2200. Расширении сети зарядных станций также помогает развитию местной туриндустрии.

Короткая ссылка на эту страницу: