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Сторонники Трампа заявили о победе их кандидата в теледебатах с Байденом

Сторонники Трампа заявили о победе их кандидата в теледебатах с Байденом

Однопартийцы Дональда Трампа объявили о победе их кандидата в первых теледебатах президентской гонки в США 2024..

Дата загрузки: 2024-06-28

Сторонники Трампа заявили о победе их кандидата в теледебатах с Байденом
Однопартийцы Дональда Трампа объявили о победе их кандидата в первых теледебатах президентской гонки в США 2024 года. В четверг Трамп и Байден выступили в студии телеканала CNN в Атланте. Встреча длилась 90 минут.

Теледуэль началась с обсуждения экономики Соединённых Штатов. Кандидаты поговорили об инфляции, о рабочих местах и налогах. Пока Байден перечислял, чего добилась его администрация, Трамп заявил, что «инфляция убивает США».

Республиканские конгрессмены говорят, что выступление Трампа было более солидным, а речь Байдена часто была бессвязной.

[Элиза Стефаник, член Конгресса]:

«Это ошеломляющая победа на стадии дебатов. Но самое главное, президент Трамп сосредоточен не только на победе в ноябре этого года, но и на том, чтобы принести успех американскому народу, вернувшись к эффективной политике».

[Марко Рубио, член Конгресса]:
«Честно говоря, иногда я не мог понять, что говорит (президент). Слава богу, были субтитры».

А представители демократов заявляют, что Трамп заботится только о богатых жителях США.

[Рафаэль Уорнок, член Конгресса]:
«Когда дело касается простых людей, он напомнил нам, что будет что-то делать только для таких, как он сам. Вот почему он снижал налоги, что было выгодно самым богатым».

Немало времени уделили российско-украинскому конфликту, а также войне в секторе Газа. Кроме того, поговорили о торговых сделках с европейскими странами.

Напомним, два главных кандидата на предстоящих выборах президента в США находятся в преклонном возрасте. Джо Байдену уже 81 год, а Дональду Трампу – 78 лет.

Заключительные тезисы оба кандидата говорили по жребию. Первом это выпало сделать Байдену. Завершил теледебаты Трамп.
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