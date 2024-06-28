Новый вид паукообразных впервые сняли на камеру

Новую разновидность паукообразных удалось заснять на камеру в Испании. Для этого учёные вышли на охоту в..

Новую разновидность паукообразных удалось заснять на камеру в Испании. Для этого учёные вышли на охоту в засушливой местности в провинции Альмерия. Именно там раньше исследователи обнаружили существо, которому дали название Gluvia brunnea (глювиа бруннеа).

Это разновидность вида Gluvia, который входит в отряд сольпуги. Последние 200 лет биологи считали, что существует только Gluvia dorsalis (глювиа дорсалис) и других разновидностей нет.

[Кристиан Пертегаль, учёный]:

«Сольпуги очень подвижны. Как только увидишь такое паукообразное, оно убежит невероятно быстро. Чтобы поймать его, нужна большая бдительность. Надо быть проворнее паука».

Исследователь Кристиан Пертегаль сумел поймать членистоногое в баночку. Это всего лишь десятая Gluvia brunnea, которую удалось увидеть живой в природе. Учёные ставят и ловушки, но попавшие туда глювии всегда погибают.

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Глювия бруннеа меньше глювии дорсалис, и окрас у неё темнее. Это подчёркивает и название – «бруннеа» означает коричневый. К тому же у двух разновидностей разное строение ДНК.

У сольпуг в отличие от пауков нет ядовитых желёз. Но зато у них крупные хелицеры – ротовые придатки в виде клешни.

[Хорди Мойя Лараньо, учёный]:

«Хелицеры у них очень сильные и очень большие. Это как будто акула с огромной пастью, которая больше, чем бывает обычно. И сольпуги охотятся на суше так же, как акулы (в море). Хватают добычу большими клешнями и быстро её размельчают».

Пойманный экземпляр доставят в лабораторию и тщательно изучат. Исследователи постараются больше узнать о поведении и физических характеристиках глювии бруннеа.

Сольпуг также называют солнечными пауками и ветряными скорпионами. В отряд входят 15 семейств, 144 рода и 1209 видов.

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