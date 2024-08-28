Канада вводит 100-процентные пошлины на импорт китайских электромобилей

Канада введёт 100-процентный тариф на импорт китайских электромобилей. Об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо. По его..

Канада введёт 100-процентный тариф на импорт китайских электромобилей. Об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо. По его словам, Оттава действует, чтобы противостоять преднамеренной государственной политике Китая по созданию избыточных мощностей. [Джастин Трюдо, премьер-министр Канады]:«Мы превращаем автомобильный сектор Канады в мирового лидера по производству автомобилей будущего. Но такие страны, как Китай, решили получить несправедливое преимущество на мировом рынке, поставив под угрозу безопасность наших важнейших отраслей промышленности и вытеснив канадских автопроизводителей и металлургов».

Как сказал Трюдо в кулуарах трёхдневного закрытого заседания кабинета министров, тарифы введут с 1 октября.

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Пошлины будут распространяться на все электромобили из Китая, включая те, что произведены Tesla.

С 15 октября Канада также введёт 25-процентные пошлины на китайские сталь и алюминий.

Посольство Китая в Канаде назвало этот шаг «протекционистским» и «политически мотивированным», добавив, что Канада проигнорировала правила Всемирной торговой организации.

Отметим, что США также повышают пошлины на импорт китайских электромобилей до 100 процентов. Кроме того, вырастут тарифы и на критически важные минералы, солнечную продукцию и батареи из КНР.

Известно, что власти Китая предоставляют собственным производителям огромные субсидии. Это позволяет предприятиям заниматься перепроизводством, а также наводнять мировой рынок продукцией с непомерно низкими ценами, которые буквально уничтожают конкурентов.

Примечательно, что некоторые китайские электромобили даже после введения пошлин остаются немного дешевле, чем европейские и американские аналоги.

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