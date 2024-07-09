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Пчёлы жалят лесорубов, охраняя мангровые леса Кении

Пчёлы жалят лесорубов, охраняя мангровые леса Кении

Одетый в защитную одежду и вооружённый дымарём, Питер идёт через мангровые заросли на побережье Индийского океана,..

Дата загрузки: 2024-07-10

Пчёлы жалят лесорубов, охраняя мангровые леса Кении
Одетый в защитную одежду и вооружённый дымарём, Питер идёт через мангровые заросли на побережье Индийского океана, чтобы проверить свои ульи.

69-летний кениец вспоминает, как безуспешно умолял лесозаготовителей пощадить леса или вырубать только старые деревья.

[Питер Ньонгеса, житель Кении]:
«Но они заявили, что деревья не принадлежат никому, кроме Бога».

В итоге изобретательный мужчина решил отпугивать лесорубов с помощью пчёл, которые прячутся в мангровых зарослях, готовые напасть в любой момент.

Их ульи он устанавливает в кронах мангров по всему побережью главного портового города Кении – Момбасы.

Мангровые заросли, которые растут в солёной воде, помогают предотвратить эрозию берега, а также смягчают удары ураганов и циклонов.

При этом по состоянию на май, более половины мировых мангровых экосистем планеты находятся под угрозой уничтожения.

Мангровым лесам угрожают незаконные вырубки, изменение климата, загрязнение окружающей среды и развитие городов.

В Кении деградировала почти половина всех мангровых зарослей. Правительство пытается защитить леса. Однако средств не хватает. И тогда люди сами приходят на помощь.

У Питера уже 11 ульев. Каждые три месяца он собирает с них около восьми литров мёда. Продаёт по шесть долларов за литр.

При этом он не один. Ему помогают другие природозащитники, которые также занимаются патрулированием мангровых зарослей.

[Бибиана Нанжилула, природозащитница]:
«Мы разместили ульи на вершине, где их нелегко заметить. Поэтому, когда лесорубы начинают рубить какое-либо дерево, пчёлы атакуют их из-за шума».

Пчёлы также играют решающую роль в качестве опылителей. Собирая пыльцу цветов мангровых деревьев, они способствуют размножению растений.
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