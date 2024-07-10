Сфотографироваться на фоне Эйфелевой башни с необычного ракурса – именно о таком мечтали эти четверо туристов..

Прогулки по Сене на небольшой лодке всё чаще выбирают туристы в Париже

Сфотографироваться на фоне Эйфелевой башни с необычного ракурса – именно о таком мечтали эти четверо туристов из Таиланда. Их желание осуществилось благодаря прогулке на частной лодке по Сене. Некоторые называют знаменитую реку самым красивым проспектом Парижа.

[Тханонг Лилапрачскул, турист из Таиланда]:

«Наше любимое место – у Эйфелевой башни. Если прогуляться по городу, то увидишь самые знаковые достопримечательности. Сегодня утром мы прошлись по разным местам и сфотографировались у Эйфелевой башни. Но самое прекрасное, когда можешь проплыть по реке и увидеть Эйфелеву башню с такого ракурса».

Прогулка по Сене на небольшой лодке – дорогое удовольствие. За полтора часа речного круиза берут до 1000 евро. Те, кто не располагает такими средствами, предпочитают большие суда. Но на них многолюдно.

А небольшие лодки дарят уединение и позволяют любоваться красотами Парижа без суеты. Капитан даже может остановить судно, если пассажиры захотят получше рассмотреть какую-нибудь достопримечательность. Такие прогулки становятся всё популярнее среди туристов.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Предприниматель Филипп Фурнье основал свою компанию 13 лет назад. Говорит, что тогда по Сене ходили только пять небольших туристических лодок. Сейчас их 50. У Фурнье не совсем обычный сервис. Он предлагает прогулки на катерах, которые уже можно назвать «классикой».

[Филипп Фурнье, владелец компании Seine Avenue]:

«Наша компания специализируется на классических лодках, особенно построенных с 30-х по 60-е годы. Почему? Потому что я считаю этот период в истории военно-морского строительства своего рода золотым веком».

Уже скоро Сена станет главным центром церемонии открытия Олимпиады в Париже. Впервые в истории летних Олимпийских игр она пройдёт вне стадиона. 26 июля на Сене состоится парад спортсменов. Каждой делегации выделят отдельную лодку. В параде примут участие более 10 000 атлетов.

Короткая ссылка на эту страницу: