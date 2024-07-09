Регата больших парусников прибыла в Хельсинки

Эти величественные корабли, пришвартованные в гавани финской столицы, выглядят так, будто прибыли из другой эпохи. Они..
Дата загрузки: 2024-07-10
Международная благотворительная гонка обычно проводится раз в четыре года. Однако в этот раз она возвращается в Балтийское море после семилетнего перерыва, поскольку запланированные на 2021 год соревнования отменили из-за COVID-19.
Здесь 50 кораблей разных форм и размеров из 13 стран.
В состав экипажей входят молодые люди без опыта работы моряками, желающие овладеть новыми навыками.[Йоке Вандекастил, студентка из Бельгии]:
«Атмосфера очень приятная. На самом деле я не переживала. Мы многому учимся, например, названиям парусов и канатов, а также нанесению отметок на карту». [Джида Жоли, студентка из Бельгии]:
«Очевидно, я не буду учиться управлять судном самостоятельно, а буду наблюдать, как оно движется, и какие отдельные действия нужны, чтобы это происходило».
Хельсинки – конечный пункт назначения первого этапа гонки.
Соревнования стартовали в литовском портовом городе Клайпеде в конце июня.
Тема мероприятия – плохое экологическое состояние Балтийского моря. В воде наблюдается слишком много питательных веществ, что, среди прочего, привело к нашествию вредных сине-зелёных водорослей.[Марианна Саукконен, руководитель регаты в Хельсинки]:
«Мы хотим повысить осведомлённость о состоянии Балтийского моря и о том, как его защитить».
Соревнования 2024 года проходят между шестью портами Балтийского моря: Хельсинки, Турку и Мариехамном в Финляндии, Таллинном в Эстонии, Щецином в Польше и Клайпедой в Литве.
Завершится регата в польском морском порту Щецин недалеко от границы с Германией в начале августа.
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