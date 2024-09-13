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В Нью-Йорке поселили стадо слонов из сорняка

В Нью-Йорке поселили стадо слонов из сорняка

В одном из районов Нью-Йорка поселилось большое стадо слонов. Конечно, не настоящих, но – в натуральную..

Дата загрузки: 2024-09-13

В Нью-Йорке поселили стадо слонов из сорняка
В одном из районов Нью-Йорка поселилось большое стадо слонов. Конечно, не настоящих, но – в натуральную величину: взрослые и детёныши. Проект называется «Великая миграция слонов».

Это точные копии конкретных реальных животных, и над их созданием трудились около 200 мастеров со всей Южной Индии. Сделаны они из инвазивного для тех мест сорняка под названием лантана. У каждого слона есть идентификационная табличка.

[Тарш Текаекара, организатор инсталляции]:
«Каждый из слонов основан на настоящем диком слоне, который живёт на кофейных плантациях Южной Индии. Они путешествуют по миру, чтобы вдохновлять людей жить в гармонии со всеми проявлениями окружающей природы».

При этом все слоны продаются. Их можно купить по ценам от 8000 до 22 000 долларов в зависимости от размера.

От продаж уже выручили около полумиллиона долларов. Средства пойдут в неправительственные организации, занимающиеся охраной природы.

Ну а прохожие просто наслаждаются картиной.

[Керри Гибсон, турист из Великобритании]:
«Это заставляет почувствовать себя лучше и немного отключиться. И это красиво».

[Хуан Гарсия, житель Нью-Йорка]:
«Мы ведь тоже в каменных джунглях, правда? Так что здесь такого увидеть не ожидаешь. Эти животные напоминают нам, что в мире много живых существ, которые для нас важны».

[Патриция Аревало, туристка из Германии]:
«Я туристка, и эта выставка меня меняет. Я узнаю город, и тот факт, что здесь есть что-то близкое к природе, меня успокаивает».

Слоны останутся в нью-йоркском районе Митпэкинг до 20 октября.
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