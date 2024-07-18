Московские игроки в велополо надеются популяризовать этот вид спорта в России

На этой хоккейной площадке на окраине Москвы регулярно собираются поклонники велосипедного поло. Этот вид спорта популярен..
Дата загрузки: 2024-07-18
Правила просты: вместо лошадей – велосипеды. Играют три на три. Используют войлочный мячик и клюшку в виде палки с деревянным молотком. К велосипедам особых требований нет: главное – манёвренность и прочность. А вот научиться играть в велополо непросто.
[Сергей, игрок в велополо]:
«Сложность в том, что надо совмещать координацию, то есть работу клюшкой, и физическую активность, когда едешь на велосипеде. Надо связывать два сложных процесса. Это как жонглирование с одновременным покусыванием яблока». [Павел, игрок в велополо]:
«Непредсказуемый вид спорта. Меняется всё каждую секунду – мяч у тебя, в следующую секунду он уже улетел в твои ворота, хотя вы были на чужой половине площадки. Драйв в том, что ты выполняешь невероятные движения на велосипеде с клюшкой, держась за велосипед только одной рукой. Драйв от скорости и от того, что вокруг тебя всё меняется – некий такой танец на велосипеде. Иногда танец болезненный, потому что это всё-таки контактный вид спорта».
Игроки стараются быть осторожными, но всё равно часто сталкиваются друг с другом и падают. Поэтому защита тела необходима.
[Абдурахман, новый игрок в велополо]:
«Положительные впечатления. Но, конечно, я за последние минут 20 на своём велосипеде упал больше раз, чем за последние полгода. И для меня эта игра новая именно тем, что, такое ощущение, будто это смесь хоккея и поло».
В Москве с 13-миллионным населением насчитывается не больше 30 человек, уверенно играющих в велосипедное поло. Однако игроки надеются, что однажды в России это вид спорта станет популярным.
Велополо изобрёл в конце XIX века ирландский велогонщик и журналист Ричард Джеймс Мекреди. Вскоре этим видом спорта увлеклись в Великобритании, а потом и в других странах. В 80-х годах прошлого века главными державами велополо стали Индия и США.
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