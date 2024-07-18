Московские игроки в велополо надеются популяризовать этот вид спорта в России

На этой хоккейной площадке на окраине Москвы регулярно собираются поклонники велосипедного поло. Этот вид спорта популярен..

На этой хоккейной площадке на окраине Москвы регулярно собираются поклонники велосипедного поло. Этот вид спорта популярен во многих странах, но в России пока известен мало.

Правила просты: вместо лошадей – велосипеды. Играют три на три. Используют войлочный мячик и клюшку в виде палки с деревянным молотком. К велосипедам особых требований нет: главное – манёвренность и прочность. А вот научиться играть в велополо непросто.

[Сергей, игрок в велополо]:

«Сложность в том, что надо совмещать координацию, то есть работу клюшкой, и физическую активность, когда едешь на велосипеде. Надо связывать два сложных процесса. Это как жонглирование с одновременным покусыванием яблока». [Павел, игрок в велополо]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Непредсказуемый вид спорта. Меняется всё каждую секунду – мяч у тебя, в следующую секунду он уже улетел в твои ворота, хотя вы были на чужой половине площадки. Драйв в том, что ты выполняешь невероятные движения на велосипеде с клюшкой, держась за велосипед только одной рукой. Драйв от скорости и от того, что вокруг тебя всё меняется – некий такой танец на велосипеде. Иногда танец болезненный, потому что это всё-таки контактный вид спорта».

Игроки стараются быть осторожными, но всё равно часто сталкиваются друг с другом и падают. Поэтому защита тела необходима.

[Абдурахман, новый игрок в велополо]:

«Положительные впечатления. Но, конечно, я за последние минут 20 на своём велосипеде упал больше раз, чем за последние полгода. И для меня эта игра новая именно тем, что, такое ощущение, будто это смесь хоккея и поло».

В Москве с 13-миллионным населением насчитывается не больше 30 человек, уверенно играющих в велосипедное поло. Однако игроки надеются, что однажды в России это вид спорта станет популярным.

Велополо изобрёл в конце XIX века ирландский велогонщик и журналист Ричард Джеймс Мекреди. Вскоре этим видом спорта увлеклись в Великобритании, а потом и в других странах. В 80-х годах прошлого века главными державами велополо стали Индия и США.

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