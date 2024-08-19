Марокканские мастера ищут пути развития ремесла валяния из шерсти

В самом сердце Марракеша, среди переулков и старинных рынков, можно найти магазин с изделиями из войлока...

В самом сердце Марракеша, среди переулков и старинных рынков, можно найти магазин с изделиями из войлока. Мастерство валяния из шерсти в Марокко освоили сотни лет назад. Сейчас оно считается культурным наследием страны.

Мохаммед Белху создаёт войлочные изделия уже 45 лет. Делает их из овечьей шерсти. Сначала её размягчает и выпрямляет с помощью щётки, потом формирует будущее изделие. Затем смачивает его густой пеной. Её получают с помощью чёрного мыла и горячей воды. В процессе смачивания шерсть превращается в плотный войлок. На изготовление одного изделия уходит до трёх дней.

[Мохаммед Белху, ремесленник]:

«Раньше мы делали войлочные коврики для молитв, матрасы и сёдла для лошадей, и такая работа требовала больших усилий. Сейчас не так утомительно, как раньше. А тогда надо было регулировать количество чёрного мыла, мыльная пена должна была быть густой, и затем следовала сложная стадия отжима».

Из войлока также делали коврики, шапки, обувь и даже кукол. Сейчас спрос изменился, и немногие оставшиеся мастера в основном ориентируются на туристов.

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Марокканские изделия из войлока стоят от 5 до 600 евро.

[туристка из Великобритании]:

«Я впервые вижу такие изделия. Мастера делают шляпы, сумки и много других вещей. Это необычное и очень хорошее ремесло».

Сейчас старинное ремесло переживает упадок. Мастеров становится меньше. Также трудно найти качественное сырьё. Однако власти Марокко стараются сохранить традицию.

Министерство туризма запустило программу обучения молодёжи искусству валяния. Весь производственный процесс задокументировали с помощью квалифицированного мастера. Власти считают, что, сохранив старинное ремесло, помогут развитию экономики.

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