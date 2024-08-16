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Мелодии «Морского органа» помогают успокоиться жителям и гостям хорватского города

Мелодии «Морского органа» помогают успокоиться жителям и гостям хорватского города

Живая музыка моря помогает пережить жару жителям и гостям хорватского города Задар. Местная набережная уже давно..

Дата загрузки: 2024-08-16

Мелодии «Морского органа» помогают успокоиться жителям и гостям хорватского города
Живая музыка моря помогает пережить жару жителям и гостям хорватского города Задар. Местная набережная уже давно превратилась в знаменитую достопримечательность. Под ступенями, ведущими к воде, скрывается сложная система под названием «Морской орган».

Инсталляцию создал архитектор Никола Башич. Она состоит из 35 труб разного диаметра и разной длины, а также отверстий в тротуаре. Через них выходит звук, а создают его морские волны.

[Матео, турист из Франции]:
«Мы слышали об этом раньше. Теперь приехали, чтобы открыть для себя это звучание. И оно хорошее».

[Майкл, турист из Великобритании]:
«Думаю, если мы подойдём немного ближе, будет намного приятнее. Но мне нравится этот необычный монотонный звук. Очень похоже на музыку для медитации. Я наслаждаюсь этим».

«Морской орган» звучит на набережной уже 19 лет. Его постоянно чистят, поскольку солёная вода может повредить трубы.

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