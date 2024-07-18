В Северной Македонии ввели режим ЧП из-за пожаров

В Северной Македонии пытаются справиться с лесными пожарами в горах на юге страны. Бороться с огнём..

В Северной Македонии пытаются справиться с лесными пожарами в горах на юге страны. Бороться с огнём помогают и специалисты из соседних стран.

Пожар возле города Неготино выжигает кустарник и лес недалеко от трассы.

Для борьбы с огнём задействованы пожарные ресурсы из соседней Сербии, а также из Хорватии, Словении, Румынии, Черногории и Турции.

[Бранко Попратняк, сотрудник сербской полиции]:

«Вертолёт сербской полиции сегодня тушил пожар в районе Ново-Село, недалеко от границы с Болгарией. Тушили вчера и сегодня. Налетали 10 часов и сбросили около 70 тонн воды. Условия в зоне пожара и в целом в Северной Македонии действительно тяжёлые, стоит жара за 40».

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Несколько дней назад Северная Македония на месяц ввела чрезвычайное положение из-за лесных пожаров.

[Стоянце Ангелов, глава Кризисного управления]:

«На данный момент ни для одного населенного пункта опасности нет, вся ситуация под контролем. Пожары горят и, вероятно, будут гореть и дальше, но мы здесь делаем всё возможное».

В докладе, опубликованном на днях, Всемирный банк предупредил, что странам Западных Балкан необходимо инвестировать минимум 37 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия, чтобы защитить людей и собственность от последствий изменения климата.

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