У Джо Байдена выявили коронавирус

Белый дом подтвердил, что президент Джо Байден в среду сдал положительный тест на COVID-19. Это произошло..

Белый дом подтвердил, что президент Джо Байден в среду сдал положительный тест на COVID-19. Это произошло во время предвыборной поездки в Лас-Вегас.

Ранее в тот же день его видели пожимающим руки посетителям ресторана.

Байден должен был выступить на собрании латиноамериканской организации по защите гражданских прав. Однако её генеральный директор вышла на сцену и объявила, что президент не будет присутствовать на мероприятии.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Джанет Мургуйя, директор UnidosUS]:

«Он только что сдал положительный тест на COVID. Он попросил передать всем нам, что мы не избавимся от него так быстро».

Сообщается, что Байден уже вернулся домой в Делавэр и самоизолировался, поскольку у него проявились лёгкие симптомы.

81-летний президент продолжает свою избирательную кампанию по переизбранию, несмотря на растущие призывы отказаться от участия в гонке. Даже некоторые его коллеги-демократы считают, что он слишком стар, чтобы идти на второй четырёхлетний срок.

Так, по сообщению ABC News, лидер демократов в Сенате Чак Шумер сказал Байдену, что для страны и Демократической партии было бы лучше, если бы он прекратил свою кампанию по переизбранию.

Ранее демократ Палаты представителей Адам Шифф публично призвал Байдена «передать эстафету» кому-то другому.

Опросы показывают, что такую идею поддерживает около 40% зарегистрированных избирателей-демократов. Среди независимых избирателей этот показатель достигает 65%.

Тем временем, в городе Милуоки в штате Висконсин прошёл съезд Республиканской партии, на которой Дональд Трамп официально принял на себя роль кандидата от своей политической силы. Он также представил политика, который в случае его избрания станет вице-президентом.

Это сенатор Джей Ди Вэнс от штата Огайо. Ему всего 39 лет. Если Трамп победит, Вэнс станет самым молодым вице-президентом со времён Ричарда Никсона.

На съезде также дебютировала внучка Трампа Кай. Она выступила с речью.

[Кай Трамп, внучка Дональда Трампа]:«В субботу я была шокирована, когда узнала, что в него стреляли, и я просто хотела знать, всё ли с ним в порядке. Ужасно, что кто-то совершает подобное».

Дональд Трамп прибыл на съезд всего через два дня после покушения на него во время избирательного митинга в Батлере, штат Пенсильвания. 20-летний стрелок ранил его в правое ухо. Он также убил одного из посетителей ралли, и ранил двоих. Самого нападавшего ликвидировали. Его мотивы пока неизвестны.

Короткая ссылка на эту страницу: