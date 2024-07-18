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Пожар в торговом центре в Китае: 16 погибших

Пожар в торговом центре в Китае: 16 погибших

Не менее 16 человек погибли в китайской провинции Сычуань в результате пожара в торговом центре. Об..

Дата загрузки: 2024-07-18

Пожар в торговом центре в Китае: 16 погибших
Не менее 16 человек погибли в китайской провинции Сычуань в результате пожара в торговом центре. Об этом сообщили госсми КНР.

Пожарные и спасатели в городе Цзыгун на юго-западе Китая выехали на вызов вскоре после 18:00. Горело 14-этажное коммерческое здание. Сообщается, что из него успели эвакуировать 75 человек.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как из здания вырывается чёрный дым, а в окнах и на карнизах стоят люди, ожидающие помощи.

Спасательные работы завершились только к трём часам ночи в четверг. Предварительное расследование показало, что пожар был вызван строительными работами.

Пока неизвестно, сколько людей находилось в здании, когда начался пожар. При этом, подтвердить точное количество погибших и пострадавших не представляется возможным, особенно учитывая, что китайские власти часто занижают смертность в результате бедствий и катастроф.

В здании расположены универмаг, офисы, рестораны и кинотеатр.
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