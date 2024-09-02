Кубе предстоит тяжёлая борьба с малоизученной лихорадкой Оропуш

На Кубе пытаются остановить распространение малоизученной лихорадки Оропуш. В Гаване локально уничтожают комаров. На обработку всей столицы нет средств. Фумигацию проводят с помощью ручных газовых воздуходувок.

[Луис Агилар, специалист по фумигации]:

«Раньше фумигацию проводили каждую неделю. Об этом объявляли по громкоговорителю, чтобы местные жители знали заранее. Мы обрабатывали целые кварталы, но сейчас из-за нехватки топлива сосредоточены на тех местах, где есть случаи заболевания».

Первый случай заражения вирусом Оропуш обнаружили на востоке Кубы в мае. С тех пор зарегистрировали 500 случаев. Медики говорят, что болезнь продолжит распространяться.

Вирус передаётся комарами. А на Кубе сейчас жарко, и идут дожди. В таких условиях кровососущие быстро размножаются. К тому же в Гаване прямо на улицах лежат горы мусора. Там тоже плодятся насекомые.

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[житель Гаваны]:

«Проблема в том, что мусоровоз, забрав мусор, снова возвращается только через несколько дней».

Симптомы болезни сходны с симптомами денге, чикунгуньи и Зики. У пациентов повышается температура, появляется боль в теле и тошнота. Летальные исходы редки, но никакого специального лечения нет.

[Йосенни Диас, больной]:

«Я был на работе и почувствовал себя немного нездоровым и усталым. Позвонил жене и сказать, что мне плохо. Потом немного подождал и понял, что у меня поднимается температура. Я побежал в больницу. Там провели обследование и взяли анализы. У меня был низкий уровень тромбоцитов. Меня отправили домой и сказали пить много воды».

Обычно пациент выздоравливает через неделю. При тяжёлой форме заболевания могут развиться асептический менингит или менингоэнцефалит. Вакцины от вируса Оропуш нет, поэтому надо защищаться от укусов комаров. Однако летом на Кубе многие спят с открытыми окнами, а возможность купить средства от насекомых есть далеко не у всех.

Лихорадка Оропуш – тропическая вирусная инфекция. Впервые её обнаружили в 1955 году у реки Оропуш в карибском государстве Тринидад и Тобаго. С тех пор зафиксировали более 30 эпидемий в таких странах, как Бразилия, Перу и Панама.

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