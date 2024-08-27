ВОЗ: штамм оспы обезьян мутирует быстрее, чем ожидалось

Вирус оспы обезьян мутирует быстрее, чем ожидалось. Об этом сообщают исследователи, изучающие новый штамм, который распространился..

Вирус оспы обезьян мутирует быстрее, чем ожидалось. Об этом сообщают исследователи, изучающие новый штамм, который распространился в другие страны из ДР Конго.

При этом о самом вирусе, его заразности и способах передачи известно недостаточно. Это усложняет ответные меры.

Вспышки оспы обезьян происходили в некоторых странах Африки с 70 годов прошлого столетия. Однако они не привлекали особого внимания в мире. О вирусе заговорили в 2022 году, когда он впервые распространился за пределы африканского континента. Это побудило Всемирную организацию здравоохранения объявить глобальный режим ЧС. Спустя 10 месяцев ситуация нормализовалась. Однако случаи заболевания в Африке продолжали расти.

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Теперь новый штамм вируса, известный как «клада 1b», снова привлёк внимание мира. ВОЗ объявила, что его быстрое распространение в ДР Конго и соседних странах – новая чрезвычайная ситуация.

Штамм представляет собой мутировавшую версию «клады 1», которая обычно передавалась через контакт с инфицированными животными и была эндемичной в Конго на протяжении десятилетий. «Клада 1» вызывает гриппоподобные симптомы и волдыри на коже и может привести к летальному исходу.

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что сейчас в ДР Конго наблюдаются вспышки как «клады 1», так и «клады 1b». В этом году было зарегистрировано более 18 000 предполагаемых случаев и 615 смертей.

За последний месяц также подтвердили 222 случая «клады 1b» в четырёх африканских странах, а также по одному случаю в Швеции и Таиланде.

[Дими Огойна, представитель ВОЗ]:

«В Африке мы всё ещё работаем вслепую. У нас нет необходимых знаний об истории развития оспы обезьян, о динамике передачи и факторах риска».

Эксперты говорят, что в Нигерии вирусу потребовалось более пяти лет, чтобы мутировать для устойчивого распространения среди людей и перерасти во вспышку 2022 года. При этом у нового штамма на это ушло менее года.

Мутировавшие версии оспы обезьян часто распространяются половым путём. Большинство недавних случаев зафиксировано среди взрослых.

Вирус также может распространяться через тесный физический контакт с инфицированным человеком, что, вероятно, стало причиной заражения новым штаммом многих детей, особенно в Бурунди и в лагерях для перемещённых лиц на востоке ДР Конго.

Африканские учёные говорят, что необходимо срочно провести дополнительные исследования. Однако у них часто нет доступа даже к химикатам, необходимым для диагностических тестов. В частности, в ДР Конго, где 750 тысяч человек бежали из своих домов из-за боевых действий между повстанцами и правительством.

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