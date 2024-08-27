ВОЗ: штамм оспы обезьян мутирует быстрее, чем ожидалось

Вирус оспы обезьян мутирует быстрее, чем ожидалось. Об этом сообщают исследователи, изучающие новый штамм, который распространился..
Дата загрузки: 2024-08-28
Вирус оспы обезьян мутирует быстрее, чем ожидалось. Об этом сообщают исследователи, изучающие новый штамм, который распространился в другие страны из ДР Конго.
При этом о самом вирусе, его заразности и способах передачи известно недостаточно. Это усложняет ответные меры.
Вспышки оспы обезьян происходили в некоторых странах Африки с 70 годов прошлого столетия. Однако они не привлекали особого внимания в мире. О вирусе заговорили в 2022 году, когда он впервые распространился за пределы африканского континента. Это побудило Всемирную организацию здравоохранения объявить глобальный режим ЧС. Спустя 10 месяцев ситуация нормализовалась. Однако случаи заболевания в Африке продолжали расти.
Теперь новый штамм вируса, известный как «клада 1b», снова привлёк внимание мира. ВОЗ объявила, что его быстрое распространение в ДР Конго и соседних странах – новая чрезвычайная ситуация.
Штамм представляет собой мутировавшую версию «клады 1», которая обычно передавалась через контакт с инфицированными животными и была эндемичной в Конго на протяжении десятилетий. «Клада 1» вызывает гриппоподобные симптомы и волдыри на коже и может привести к летальному исходу.
Всемирная организация здравоохранения сообщает, что сейчас в ДР Конго наблюдаются вспышки как «клады 1», так и «клады 1b». В этом году было зарегистрировано более 18 000 предполагаемых случаев и 615 смертей.
За последний месяц также подтвердили 222 случая «клады 1b» в четырёх африканских странах, а также по одному случаю в Швеции и Таиланде.
[Дими Огойна, представитель ВОЗ]:
«В Африке мы всё ещё работаем вслепую. У нас нет необходимых знаний об истории развития оспы обезьян, о динамике передачи и факторах риска».
Эксперты говорят, что в Нигерии вирусу потребовалось более пяти лет, чтобы мутировать для устойчивого распространения среди людей и перерасти во вспышку 2022 года. При этом у нового штамма на это ушло менее года.
Мутировавшие версии оспы обезьян часто распространяются половым путём. Большинство недавних случаев зафиксировано среди взрослых.
Вирус также может распространяться через тесный физический контакт с инфицированным человеком, что, вероятно, стало причиной заражения новым штаммом многих детей, особенно в Бурунди и в лагерях для перемещённых лиц на востоке ДР Конго.
Африканские учёные говорят, что необходимо срочно провести дополнительные исследования. Однако у них часто нет доступа даже к химикатам, необходимым для диагностических тестов. В частности, в ДР Конго, где 750 тысяч человек бежали из своих домов из-за боевых действий между повстанцами и правительством.
Короткая ссылка на эту страницу: