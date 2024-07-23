Десятки алжирцев поучаствовали в гонке на сапбордах

Алжирка Сельма готовит надувную доску к соревнованиям. Будет участвовать в них второй год подряд. В Бумердесе..

[Сельма Зугаш, участница соревнований]:

«Я занимаюсь сапбордингом просто ради удовольствия, потому что мне нравится (этот спорт). Это моя страсть, поэтому я наслаждаюсь этим прекрасным увлечением».

Алжирка Сельма готовит надувную доску к соревнованиям. Будет участвовать в них второй год подряд. В Бумердесе гонки на сапбордах проводят каждое лето. В этом году участвуют 75 человек, из них 18 – женщины.

Участницы соревнований говорят, что религия не запрещает им заниматься таким спортом.

[Амель Айт Юнес, участница соревнований]:

«Среди женщин растёт интерес к водным видам спорта, особенно к сапбордингу, кайтсёрфингу и виндсёрфингу. Приятно видеть женщин разных возрастов – как моего, так и младше. Мне уже за 50, но есть женщины сорока и тридцати лет».

В соревнованиях участвуют даже дети, поскольку этот вид спорта считается достаточно простым.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Бумердес расположен на берегу Средиземного моря на севере страны. Алжирцы приезжают сюда летом отдыхать. Гонки на сапбордах здесь устраивают уже в 10-й раз.

Короткая ссылка на эту страницу: