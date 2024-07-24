Новый Fiat Grande Panda вступает в борьбу с китайскими электрокарами

Новый Fiat Grande Panda начинает борьбу за место на европейском рынке электромобилей. Впереди жёсткая конкуренция с..

Новый Fiat Grande Panda начинает борьбу за место на европейском рынке электромобилей. Впереди жёсткая конкуренция с более дешёвыми китайскими электрокарами, но «фиат» будет брать качеством и инновациями. Так обещают в корпорации Stellantis.

Производство электрокара стартует на обновлённом заводе в сербском Крагуеваце.

[Карлос Таварес, директор корпорации Stellantis]:

«Это имеет принципиальное значение, поскольку мы столкнёмся с жестоким вызовом в связи с наступлением Китая на европейский рынок. Мы все знаем, что оно будет масштабным и очень жестоким. Все европейские страны приглашают китайских производителей приехать в Европу. Это факт, и вы можете в этом убедиться. Но мы в Stellantis готовы к борьбе».

Директор обещает показать, что в корпорации работают неглупые и трудолюбивые специалисты, которые создают правильные технологии.

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На модернизацию завода ушло два года и 190 миллионов евро. Из них 48 миллионов – это субсидия от правительства Сербии. Президент ожидает, что за счёт производства автомобилей уже в следующем году ВВП страны увеличится на полпроцента.

Сначала в Крагуеваце будут выпускать электрические версии, а затем и гибридные. Стартовая цена электрокара – 25 000 евро, гибридной модели – 19 000. Fiat Grande Panda выйдет на рынок Европы, Ближнего Востока и Африки.

Сербия стремится стать ключевым европейским поставщиком электромобилей и аккумуляторов. Помимо сотрудничества с транснациональной компанией Stellantis, балканская страна восстановила лицензию на добычу лития для горно-металлургической компании Rio Tinto.

Сербия рассчитывает, что ежегодный объём производства лития достигнет 58 000 тонн. Этого хватит для производства одного миллиона ста тысяч электромобилей.

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