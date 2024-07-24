Новый Fiat Grande Panda вступает в борьбу с китайскими электрокарами

Новый Fiat Grande Panda начинает борьбу за место на европейском рынке электромобилей. Впереди жёсткая конкуренция с..
Дата загрузки: 2024-07-25
Новый Fiat Grande Panda начинает борьбу за место на европейском рынке электромобилей. Впереди жёсткая конкуренция с более дешёвыми китайскими электрокарами, но «фиат» будет брать качеством и инновациями. Так обещают в корпорации Stellantis.
Производство электрокара стартует на обновлённом заводе в сербском Крагуеваце.
[Карлос Таварес, директор корпорации Stellantis]:
«Это имеет принципиальное значение, поскольку мы столкнёмся с жестоким вызовом в связи с наступлением Китая на европейский рынок. Мы все знаем, что оно будет масштабным и очень жестоким. Все европейские страны приглашают китайских производителей приехать в Европу. Это факт, и вы можете в этом убедиться. Но мы в Stellantis готовы к борьбе».
Директор обещает показать, что в корпорации работают неглупые и трудолюбивые специалисты, которые создают правильные технологии.
На модернизацию завода ушло два года и 190 миллионов евро. Из них 48 миллионов – это субсидия от правительства Сербии. Президент ожидает, что за счёт производства автомобилей уже в следующем году ВВП страны увеличится на полпроцента.
Сначала в Крагуеваце будут выпускать электрические версии, а затем и гибридные. Стартовая цена электрокара – 25 000 евро, гибридной модели – 19 000. Fiat Grande Panda выйдет на рынок Европы, Ближнего Востока и Африки.
Сербия стремится стать ключевым европейским поставщиком электромобилей и аккумуляторов. Помимо сотрудничества с транснациональной компанией Stellantis, балканская страна восстановила лицензию на добычу лития для горно-металлургической компании Rio Tinto.
Сербия рассчитывает, что ежегодный объём производства лития достигнет 58 000 тонн. Этого хватит для производства одного миллиона ста тысяч электромобилей.
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