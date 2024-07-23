На головокружительной высоте на фоне Швейцарских Альп слэклайнеры соревнуются в скорости и умении выполнять трюки. В..

Чемпионат мира по хайлайну прошёл в Швейцарских Альпах

На головокружительной высоте на фоне Швейцарских Альп слэклайнеры соревнуются в скорости и умении выполнять трюки. В кантоне Граубюнден проходит Чемпионат мира по хайлайну. В этом году участвуют 42 спортсмена.

Мужчины и женщины состязаются в двух дисциплинах – фристайл и скоростной хайлайн. Немка Сесилия Сток победила в обеих и получила два чемпионских титула.

В забеге по слэклайну Сток обошла соперницу из Бразилии, преодолев 60-метровый отрезок слэклайна за 52,42 секунды. В соревнованиях по фристайлу немка победила француженку, выполнив сложные трюки, включая сальто.

Среди мужчин в скоростном хайлайне победу одержал немец Саша Грилль. Он установил новый рекорд, завершив забег за 26,76 секунды.

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А испанец Давид Паломо стал чемпионом мира по фристайлу. В прошлом году он уступил в мастерстве американцу Дэвису Хермесу, но в этот раз взял реванш.

Чемпионат длится пять дней. Стропы натягивают на высоте более 2200 метров над уровнем моря. Первый турнир прошёл в 2022 году.

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