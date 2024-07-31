Мадуро направил на подавление протестов армию и полицию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро направил военных и полицию на подавление протестов в городах страны. Народные выступления..
Дата загрузки: 2024-08-01
Оппозиция, основываясь на данных обработки 90% бюллетеней, утверждает, что её кандидат Эдмундо Гонсалес набрал в два раза больше голосов, чем Мадуро. Данные предварительных опросов также свидетельствовали о победе оппозиции.
Теперь десятки тысяч людей выходят на улицы Каракаса, чтобы поддержать оппозиционные силы.[Мария Корина Мачадо, лидер оппозиции]:
«Мы набрали для Эдмундо 70% голосов. Мы объединили страну. Многие венесуэльцы, которые когда-то верили в чавизм, теперь с нами».[Эдмундо Гонсалес, кандидат в президенты Венесуэлы]:
«С этими результатами мы рука об руку с вами начнём восстанавливать Венесуэлу».
Протестующие также прошли маршем в Валенсии, Маракае, Сан-Кристобале, Маракайбо и Баркисимето. В Валенсии и других городах сносят памятники Уго Чавесу, который внедрил социалистическое правление.[протестующий]:
«Мой старший брат живёт за границей. А я недавно оттуда вернулся. Мне пришлось учиться там, потому что здесь я не мог изучать, что хотел. Мы здесь боремся за свободу. Мы все едины».
Мадуро обвиняет в организации протестов Гонсалеса и лидера оппозиции Марию Корину Мачадо, которую лишил возможности участвовать в выборах. А сами демонстрации венесуэльский президент называет попыткой госпереворота.
Между тем правительства многих стран Южной Америки требуют от избирательного совета Венесуэлы опубликовать прозрачные данные о результатах выборов и позволить независимым наблюдателям их проверить.[Луис Инасиу Лула да Силва, президент Бразилии]:
«Когда будут представлены результаты подсчёта и подтвердится, что они соответствуют действительности, мы все будем обязаны признать итоги выборов в Венесуэле».
Мадуро находится у власти с 2013 года. Если он останется президентом, то это будет его третий срок.
Короткая ссылка на эту страницу: