Мадуро направил на подавление протестов армию и полицию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро направил военных и полицию на подавление протестов в городах страны. Народные выступления..

Президент Венесуэлы Николас Мадуро направил военных и полицию на подавление протестов в городах страны. Народные выступления вспыхнули 29 июля после того, как Национальный избирательный совет объявил Мадуро победителем на президентских выборах.

Оппозиция, основываясь на данных обработки 90% бюллетеней, утверждает, что её кандидат Эдмундо Гонсалес набрал в два раза больше голосов, чем Мадуро. Данные предварительных опросов также свидетельствовали о победе оппозиции.

Теперь десятки тысяч людей выходят на улицы Каракаса, чтобы поддержать оппозиционные силы.

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[Мария Корина Мачадо, лидер оппозиции]:

«Мы набрали для Эдмундо 70% голосов. Мы объединили страну. Многие венесуэльцы, которые когда-то верили в чавизм, теперь с нами».

[Эдмундо Гонсалес, кандидат в президенты Венесуэлы]:«С этими результатами мы рука об руку с вами начнём восстанавливать Венесуэлу».

Протестующие также прошли маршем в Валенсии, Маракае, Сан-Кристобале, Маракайбо и Баркисимето. В Валенсии и других городах сносят памятники Уго Чавесу, который внедрил социалистическое правление.

[протестующий]:«Мой старший брат живёт за границей. А я недавно оттуда вернулся. Мне пришлось учиться там, потому что здесь я не мог изучать, что хотел. Мы здесь боремся за свободу. Мы все едины».

Мадуро обвиняет в организации протестов Гонсалеса и лидера оппозиции Марию Корину Мачадо, которую лишил возможности участвовать в выборах. А сами демонстрации венесуэльский президент называет попыткой госпереворота.

Между тем правительства многих стран Южной Америки требуют от избирательного совета Венесуэлы опубликовать прозрачные данные о результатах выборов и позволить независимым наблюдателям их проверить.

[Луис Инасиу Лула да Силва, президент Бразилии]:«Когда будут представлены результаты подсчёта и подтвердится, что они соответствуют действительности, мы все будем обязаны признать итоги выборов в Венесуэле».

Мадуро находится у власти с 2013 года. Если он останется президентом, то это будет его третий срок.

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