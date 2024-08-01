Австралийка открыла ресторан для аутистов

Австралийка Диана Уоллис росла, чувствуя себя не такой, как все. И долго никто не мог помочь..

[Диана Уоллис, владелица ресторана]:

«У меня трудности с восприятием текстуры продуктов и их сочетания, а также с отношением к приправам и соусами и даже иногда к цвету».

Австралийка Диана Уоллис росла, чувствуя себя не такой, как все. И долго никто не мог помочь ей понять, в чём причина. Говорит, что у неё проблемы с восприятием окружающего мира. Из-за этого люди её сторонились.

Диана работала учителем и часто общалась с детьми, страдающими аутизмом. А потом ей самой поставили диагноз аутизм и синдром дефицита внимания и гиперактивности. Женщина также поняла, что таких, как она, много. Она решила открыть ресторан, где подобные ей могут спокойно поужинать.

[Диана Уоллис, владелица ресторана]:

«У нас тарелки с секциями. Можно выбрать три или пять блюд такие, какие вам нужны. У нас есть белок, углеводы и овощи».

В ресторане умиротворяющая обстановка. Для гостей есть антистрессовые игрушки. И приходят сюда не только аутисты, но и все, кому нравится тишина.

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[гостья ресторана]:

«Я очень рада, что местные сообщества стараются создать благоприятные условия не только для людей, страдающих аутизмом, но и для всех, кому нужно спокойное место или ужин, организованный подобным образом».

Эксперты говорят, что половина людей с аутизмом не ужинает в общественных местах. А такой ресторан поможет изменить ситуацию.

[Хелен Грэм, директор организации Autism SA]:

«Также это подойдёт и родителям, которые хотят куда-нибудь сходить с детьми, страдающими аутизмом. В обычной ситуации это может стать трудным испытанием, поскольку дети иногда ведут себя так, что окружающие их не понимают и не принимают».

Диана завершила свою карьеру учителя и теперь всё время отдаёт ресторану. Меню она разработала вместе со специалистами из организации, которая помогает аутистам.

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