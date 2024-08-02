Это небольшая кулинарная школа знакомит с большим количеством вкусов. [Эвелин Билли, повар

Австралийка готовит блюда народов Торресова пролива и знакомит с ними всех желающих

Это небольшая кулинарная школа знакомит с большим количеством вкусов. [Эвелин Билли, повар]:«Бросьте курицу в кастрюлю».

Сегодня к повару Эвелин Билли на занятия пришло два ученика из Кейп-Йорка. Они изучают кулинарию коренных народов Австралии.

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[Эвелин Билли, повар]:«Некоторые из них просто приходят и смотрят, как я готовлю, и это их воодушевляет, потому что они делают это дома».

Эвелин живёт в районе Торресова пролива, который отделяет Австралию от острова Новая Гвинея. Она, аборигенка по происхождению, пытается использовать кулинарию для сохранения своей культуры.

Её вдохновил визит в фудкорт в торговом центре Таунсвилла.

[Эвелин Билли, повар]:«Когда я стояла там, то поняла, что там представлены все культуры, кроме нашей. Я подумала, где же моя культура?»

Теперь Билли открыла свои закусочные и ресторан, которые готовят блюда кухни островов Торресова пролива.

[Эвелин Билли, повар]:«Во время еды люди обычно беседуют. Кто-то спрашивает: «А что это за блюдо?» Начинается разговор, а затем он превращается в культурный урок».

В кухне островов Торресова пролива можно заметить влияние Японии, Филиппин, Малайзии и Шри-Ланки.

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[Мона Тамвой, повар]:«Многие некоренные жители подходят и покупают наши блюда. А потом возвращаются за добавкой».