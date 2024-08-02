Австралийка готовит блюда народов Торресова пролива и знакомит с ними всех желающих

Это небольшая кулинарная школа знакомит с большим количеством вкусов. [Эвелин Билли, повар
Дата загрузки: 2024-08-03
«Бросьте курицу в кастрюлю».
Сегодня к повару Эвелин Билли на занятия пришло два ученика из Кейп-Йорка. Они изучают кулинарию коренных народов Австралии.[Эвелин Билли, повар]:
«Некоторые из них просто приходят и смотрят, как я готовлю, и это их воодушевляет, потому что они делают это дома».
Эвелин живёт в районе Торресова пролива, который отделяет Австралию от острова Новая Гвинея. Она, аборигенка по происхождению, пытается использовать кулинарию для сохранения своей культуры.
Её вдохновил визит в фудкорт в торговом центре Таунсвилла.[Эвелин Билли, повар]:
«Когда я стояла там, то поняла, что там представлены все культуры, кроме нашей. Я подумала, где же моя культура?»
Теперь Билли открыла свои закусочные и ресторан, которые готовят блюда кухни островов Торресова пролива.[Эвелин Билли, повар]:
«Во время еды люди обычно беседуют. Кто-то спрашивает: «А что это за блюдо?» Начинается разговор, а затем он превращается в культурный урок».
В кухне островов Торресова пролива можно заметить влияние Японии, Филиппин, Малайзии и Шри-Ланки.[Мона Тамвой, повар]:
«Многие некоренные жители подходят и покупают наши блюда. А потом возвращаются за добавкой».
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