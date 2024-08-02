Бразилия, Мексика и Колумбия призывают Венесуэлу обнародовать подробности выборов

Президенты Бразилии, Мексики и Колумбии призвали Венесуэлу опубликовать подробные результаты голосования. После президентских выборов в стране..

Президенты Бразилии, Мексики и Колумбии призвали Венесуэлу опубликовать подробные результаты голосования. После президентских выборов в стране вспыхнули протесты, поскольку многие венесуэльцы не согласны с итогами и уверены, что победил оппозиционный кандидат.

Избирательный совет Венесуэлы объявил победителем Николаса Мадуро, который находится у власти с 2013 года. Сообщается, что он набрал 51% голосов.

Однако оппозиция страны заявляет, что, согласно её подсчётам, победил Эдмундо Гонсалес, причём с двойным перевесом.

Оппозиция опубликовала свои результаты на общедоступном веб-сайте, а власти страны пока не обнародовали никакой информацией, кроме общенационального общего числа голосов за каждого кандидата.

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[Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Мексики]:«Во-первых, не должно быть никакого насилия. Во-вторых, необходимо уважать волю венесуэльцев. В-третьих, необходимо предоставить доказательства, результаты подсчёта голосов. В-четвертых, не должно быть никакого вмешательства».

Тем временем, США уже признали Эдмундо Гонсалеса победителем выборов. Так, Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что существуют неопровержимые доказательства его победы.

А внутри Венесуэлы на подавление протестов Мадуро направил дополнительные отряды полицейских и солдат. В итоге арестовали более тысячи человек. Теперь их родственники ждут вестей у центра задержания в Каракасе.

[Марилу Ландаэта, мать двух задержанных]:«Зачем они их задержали? Они знали, что у них нет оружия. Они шли мирно, трое молодых людей».

Мадуро говорит, что в Венесуэле – самая лучшая и прозрачная избирательная система в мире. Он также обвиняет правые силы в попытках незаконно свергнуть его при иностранной поддержке. На его стороне выступили Китай, Россия и несколько стран Латинской Америки.

Между тем, на сессии Организации американских государств в Вашингтоне дипломаты со всей Америки заявили, что не могут признать результатов Национального избирательного совета Венесуэлы. По их мнению, совет проявил предвзятость по отношению к правительству.

Представители Аргентины и Бразилии подчеркнули необходимость прозрачности и немедленного обнародования подробных данных выборов. А Чили и Уругвай раскритиковали проведение избирательного процесса и призвали уважать волю народа, а также оказать оппозиции Венесуэлы международную поддержку.

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