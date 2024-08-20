Зрители подбадривают семерых отважных участников, ныряющих с моста в реку Белый Дрин. Это ежегодное мероприятие каждый..

Смелые участники прыгали в воду с моста высотой в 20 метров в Косове

Зрители подбадривают семерых отважных участников, ныряющих с моста в реку Белый Дрин. Это ежегодное мероприятие каждый август проходит в 100 километрах от столицы Косова, недалеко от города Джяковица.

Мост высотой 20 метров и длиной 70 был повреждён во время Первой мировой войны. В 42-м его восстановили итальянцы. Затем он пострадал во время войны 98-99 годов. После чего его снова восстановили итальянцы в составе международных миротворцев НАТО.

Прыжки в воду с моста впервые организовали после Второй мировой войны. С тех пор они проходят регулярно.

Организаторы говорят, что это одно из трёх подобных международных соревнований. Другие проходят в Мексике и Боснии и Герцеговине.

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В этот раз мероприятие проходит в 74-й раз.

[Флорин Гаши, организатор мероприятия]:«Раньше было много участников, они приезжали со всего Косова. Теперь прыгуны только из Джяковицы и Раховеца, а также из деревни Фшай, в честь которой называется и мост».

Опытный дайвер Шкельзен Гоци участвует в соревнованиях около 25 лет. Он выражает надежду, что мероприятие снова станет более популярным.

[Шкельзен Гоци, участник мероприятия]:«Принимать участие в таком крупном соревновании – одно удовольствие. Я рекомендую всем хайдайверам приехать и попробовать прыгнуть с этого великолепного моста».

В конечном итоге победителем стал Ведат Красники. После двух прыжков он получил от судей 30 баллов из 30.

[Кедат Красники, победитель]:«Это непреодолимое чувство, которое длилось всего несколько секунд. Я очень рад, что выиграл в чемпионате».

Такой вид прыжков называется хай-дайвинг. Мировая федерация хай-дайвинга была учреждена в 1996 году. Однако профессиональные соревнования обычно устраивают в специально выбранных местах. Там возводят вышки на высоте около 27 метров.

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