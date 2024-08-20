Смелые участники прыгали в воду с моста высотой в 20 метров в Косове

Зрители подбадривают семерых отважных участников, ныряющих с моста в реку Белый Дрин. Это ежегодное мероприятие каждый..
Дата загрузки: 2024-08-21
Мост высотой 20 метров и длиной 70 был повреждён во время Первой мировой войны. В 42-м его восстановили итальянцы. Затем он пострадал во время войны 98-99 годов. После чего его снова восстановили итальянцы в составе международных миротворцев НАТО.
Прыжки в воду с моста впервые организовали после Второй мировой войны. С тех пор они проходят регулярно.
Организаторы говорят, что это одно из трёх подобных международных соревнований. Другие проходят в Мексике и Боснии и Герцеговине.
В этот раз мероприятие проходит в 74-й раз.[Флорин Гаши, организатор мероприятия]:
«Раньше было много участников, они приезжали со всего Косова. Теперь прыгуны только из Джяковицы и Раховеца, а также из деревни Фшай, в честь которой называется и мост».
Опытный дайвер Шкельзен Гоци участвует в соревнованиях около 25 лет. Он выражает надежду, что мероприятие снова станет более популярным.[Шкельзен Гоци, участник мероприятия]:
«Принимать участие в таком крупном соревновании – одно удовольствие. Я рекомендую всем хайдайверам приехать и попробовать прыгнуть с этого великолепного моста».
В конечном итоге победителем стал Ведат Красники. После двух прыжков он получил от судей 30 баллов из 30.[Кедат Красники, победитель]:
«Это непреодолимое чувство, которое длилось всего несколько секунд. Я очень рад, что выиграл в чемпионате».
Такой вид прыжков называется хай-дайвинг. Мировая федерация хай-дайвинга была учреждена в 1996 году. Однако профессиональные соревнования обычно устраивают в специально выбранных местах. Там возводят вышки на высоте около 27 метров.
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