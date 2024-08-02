Венецианцы рады: количество туристов в группах ограничили до 25

Венеция ограничила размер туристических групп до 25 человек. Правило действует с 1 августа. Так город-лагуна пытается..

Венеция ограничила размер туристических групп до 25 человек. Правило действует с 1 августа. Так город-лагуна пытается сократить число путешественников, которые с утра до вечера наводняют улицы.

Местные жители рады. Новое правило также запретит гидам использовать громкоговорители и обяжет их следить за тем, чтобы туристы не перекрывали тротуары.

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[Эди Руберт, жительница Венеции]:«Думаю, это правильно. Было бы неплохо ещё больше сократить число туристов, поскольку из-за них невозможно пройти по улицам. Как бы гид не говорил им стоять на правой стороне, мы постоянно должны спрашивать: «Извините, можно пройти?» А если у меня тележка для покупок, то ещё сложнее».[Кристина Корро, жительница Венеции]:«Венецианцы все поддерживают это, даже владельцы магазинов. Нужно правило, нужно что-то, чтобы стало лучше».

За нарушение новых правил будут введены штрафы в размере от 25 до 500 евро.

Ограничения распространяются на центр города, а также на острова Мурано, Бурано и Торчелло.

[Себастьян Фагарацци, сооснователь Venezia Autentica]:«За последние 70 лет туризм вытеснил из Венеции 72% жителей, сегодня осталось только 28%. Думаю, недостаточно просто уменьшить группы или, например, попросить людей платить небольшой туристический налог. Необходимо переосмыслить туризм».

Гости города разделились во мнениях по поводу ограничений.

[Марк Керр, турист из Шотландии]:«Думаю, это хорошо. Во многих местах очень много народу. Трудно попасть внутрь. Вчера мы были в соборе Святого Марка, и очереди были огромными». [Магдалена Стояновска, туристка из Швеции]:«Вряд ли людям это понравится, поскольку это очень красивый город, но его не смогут увидеть. Хотя грустно, что местные жители так пострадали, так что, может быть, это хорошо; я не знаю».

В апреле Венеция стала первым городом в мире, который ввёл систему оплаты для посетителей. Её взимали в дни самого большого наплыва туристов. Впрочем, это была пилотная программа, которая в целом охватила 29 дней и завершилась в июле. Теперь начались консультации, по итогам которых решат, продолжать ли программу в будущем.

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