fb pixel
Телеканал NTD

Гробницы римской эпохи с богатыми росписями готовят для публики в Израиле

Гробницы римской эпохи с богатыми росписями готовят для публики в Израиле

Между жилыми домами города Ашкелон на юге Израиля скоро можно будет увидеть две уникальные гробницы времен..

Дата загрузки: 2024-08-30

Гробницы римской эпохи с богатыми росписями готовят для публики в Израиле
Между жилыми домами города Ашкелон на юге Израиля скоро можно будет увидеть две уникальные гробницы времен Римской империи, богато украшенные фресками. Их откроют для публики после раскопок и реставрации.

На сводах подземных гробниц можно увидеть изображения греческих мифологических персонажей, растений и животных.

По данным Управления древностей Израиля, этим археологическим объектам около 1800 лет. Одну гробницу обнаружили на побережье Средиземного моря почти столетие назад. Она была заполнена песком.

Когда её раскопали, обнаружили зал с четырьмя смежными погребальными камерами. Фигура Деметры, богини земледелия, покрывает часть потолка вместе с изображениями нимф, держащих кувшины, и детей, собирающих виноград.

[Элена Коган-Зехави, археолог]:
«Мы стоим внутри украшенной гробницы римской эпохи, принадлежавшей аристократической семье, которая жила в римском городе около 1800 лет назад. Гробницу делает особенной её художественное богатство. За этими сценами и этой красотой стоит идея о том, что умершие прибывают в загробный мир, попадают на небеса, и у них там всё хорошо».

Вторую, ещё более древнюю гробницу перенесли сюда с другого места раскопок. Её украшения включают человеческие фигуры, птиц и другие изображения из растительного и животного мира.

Настенные росписи такого масштаба встречаются очень редко из-за влажного климата в этом районе. Но относительно закрытая структура защитила гробницы.

[Элена Коган-Зехави, археолог]:
«Это уникальное место. В Израиле у нас всего шесть расписанных могил. И только эту откроют для публики. И это уникально не только для территории Израиля, но и для всего мира. Существует не так много расписанных гробниц римского периода».

Археологи очистили гробницы, а также подчеркнули цвета фресок. Кроме того, они стабилизировали конструкции, чтобы внутрь было безопасно заходить.

Официальное открытие объекта состоится в октябре.
Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...