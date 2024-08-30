Гробницы римской эпохи с богатыми росписями готовят для публики в Израиле

Между жилыми домами города Ашкелон на юге Израиля скоро можно будет увидеть две уникальные гробницы времен..
Дата загрузки: 2024-08-30
На сводах подземных гробниц можно увидеть изображения греческих мифологических персонажей, растений и животных.
По данным Управления древностей Израиля, этим археологическим объектам около 1800 лет. Одну гробницу обнаружили на побережье Средиземного моря почти столетие назад. Она была заполнена песком.
Когда её раскопали, обнаружили зал с четырьмя смежными погребальными камерами. Фигура Деметры, богини земледелия, покрывает часть потолка вместе с изображениями нимф, держащих кувшины, и детей, собирающих виноград.
[Элена Коган-Зехави, археолог]:
«Мы стоим внутри украшенной гробницы римской эпохи, принадлежавшей аристократической семье, которая жила в римском городе около 1800 лет назад. Гробницу делает особенной её художественное богатство. За этими сценами и этой красотой стоит идея о том, что умершие прибывают в загробный мир, попадают на небеса, и у них там всё хорошо».
Вторую, ещё более древнюю гробницу перенесли сюда с другого места раскопок. Её украшения включают человеческие фигуры, птиц и другие изображения из растительного и животного мира.
Настенные росписи такого масштаба встречаются очень редко из-за влажного климата в этом районе. Но относительно закрытая структура защитила гробницы.
[Элена Коган-Зехави, археолог]:
«Это уникальное место. В Израиле у нас всего шесть расписанных могил. И только эту откроют для публики. И это уникально не только для территории Израиля, но и для всего мира. Существует не так много расписанных гробниц римского периода».
Археологи очистили гробницы, а также подчеркнули цвета фресок. Кроме того, они стабилизировали конструкции, чтобы внутрь было безопасно заходить.
Официальное открытие объекта состоится в октябре.
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