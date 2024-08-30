Между жилыми домами города Ашкелон на юге Израиля скоро можно будет увидеть две уникальные гробницы времен..

Гробницы римской эпохи с богатыми росписями готовят для публики в Израиле

Между жилыми домами города Ашкелон на юге Израиля скоро можно будет увидеть две уникальные гробницы времен Римской империи, богато украшенные фресками. Их откроют для публики после раскопок и реставрации.

На сводах подземных гробниц можно увидеть изображения греческих мифологических персонажей, растений и животных.

По данным Управления древностей Израиля, этим археологическим объектам около 1800 лет. Одну гробницу обнаружили на побережье Средиземного моря почти столетие назад. Она была заполнена песком.

Когда её раскопали, обнаружили зал с четырьмя смежными погребальными камерами. Фигура Деметры, богини земледелия, покрывает часть потолка вместе с изображениями нимф, держащих кувшины, и детей, собирающих виноград.

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[Элена Коган-Зехави, археолог]:

«Мы стоим внутри украшенной гробницы римской эпохи, принадлежавшей аристократической семье, которая жила в римском городе около 1800 лет назад. Гробницу делает особенной её художественное богатство. За этими сценами и этой красотой стоит идея о том, что умершие прибывают в загробный мир, попадают на небеса, и у них там всё хорошо».

Вторую, ещё более древнюю гробницу перенесли сюда с другого места раскопок. Её украшения включают человеческие фигуры, птиц и другие изображения из растительного и животного мира.

Настенные росписи такого масштаба встречаются очень редко из-за влажного климата в этом районе. Но относительно закрытая структура защитила гробницы.

[Элена Коган-Зехави, археолог]:

«Это уникальное место. В Израиле у нас всего шесть расписанных могил. И только эту откроют для публики. И это уникально не только для территории Израиля, но и для всего мира. Существует не так много расписанных гробниц римского периода».

Археологи очистили гробницы, а также подчеркнули цвета фресок. Кроме того, они стабилизировали конструкции, чтобы внутрь было безопасно заходить.

Официальное открытие объекта состоится в октябре.

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