Церкви в Рио-де-Жанейро вернули украденные реликвии

Драгоценности вернули церкви Рио-де-Жанейро, Бразилия Пять серебряных предметов, включая подсвечники, вернулись в старинную церковь в Рио-де-Жанейро...
Дата загрузки: 2024-08-05
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Пять серебряных предметов, включая подсвечники, вернулись в старинную церковь в Рио-де-Жанейро. Они были украдены ещё в 80-х года прошлого века. Найти их помогли полиция и Институт культурного наследия.
Эту церковь недавно отреставрировали. Здесь также сменилась администрация. Её сотрудник Клаудиу Андре Кастру занимается поиском предметов, пропавших из храма. Он нашёл старые фотоальбомы и определил, что в целом пропало от 200 до 300 церковных реликвий.[Клаудиу Андре Кастру, сотрудник администрации церкви]:
«Из церкви украдены предметы искусства на сумму от 500 до 700 тысяч долларов».
К поискам подключилась полиция Рио-де-Жанейро.[Паула Мари Рейс, сотрудница полиции]:
«Мы активно разыскиваем не только такие священные предметы, но и преступников, ответственных за торговлю реликвиями».
На поиски этих пяти серебряных предметов ушло всего несколько недель. В честь их возвращения в церкви провели торжественную церемонию.[Паулу Видал Лейти, глава Института культурного наследия]:
«Этот символический акт очень важен, поскольку показывает общественности, что наш институт, церкви и федеральная полиция внимательно следят за торговлей церковными предметами, относящимися к культурному наследию».
А эту церковь обокрали не так давно во время подготовки к свадебной церемонии. Личность вора установили по записи с камеры наблюдения. Он вынес из храма массивное серебряное изделие XVIII века. Найти его надежды мало. Но всё же многие предметы ещё можно разыскать и вернуть в исторические церкви. Только в центре Рио-де-Жанейро находится примерно 20 старинных храмов с богатым внутренним убранством.
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