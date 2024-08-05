Церкви в Рио-де-Жанейро вернули украденные реликвии

Драгоценности вернули церкви Рио-де-Жанейро, Бразилия Пять серебряных предметов, включая подсвечники, вернулись в старинную церковь в Рио-де-Жанейро...

Драгоценности вернули церквиРио-де-Жанейро, Бразилия

Пять серебряных предметов, включая подсвечники, вернулись в старинную церковь в Рио-де-Жанейро. Они были украдены ещё в 80-х года прошлого века. Найти их помогли полиция и Институт культурного наследия.

Эту церковь недавно отреставрировали. Здесь также сменилась администрация. Её сотрудник Клаудиу Андре Кастру занимается поиском предметов, пропавших из храма. Он нашёл старые фотоальбомы и определил, что в целом пропало от 200 до 300 церковных реликвий.

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[Клаудиу Андре Кастру, сотрудник администрации церкви]:«Из церкви украдены предметы искусства на сумму от 500 до 700 тысяч долларов».

К поискам подключилась полиция Рио-де-Жанейро.

[Паула Мари Рейс, сотрудница полиции]:«Мы активно разыскиваем не только такие священные предметы, но и преступников, ответственных за торговлю реликвиями».

На поиски этих пяти серебряных предметов ушло всего несколько недель. В честь их возвращения в церкви провели торжественную церемонию.

[Паулу Видал Лейти, глава Института культурного наследия]:«Этот символический акт очень важен, поскольку показывает общественности, что наш институт, церкви и федеральная полиция внимательно следят за торговлей церковными предметами, относящимися к культурному наследию».

А эту церковь обокрали не так давно во время подготовки к свадебной церемонии. Личность вора установили по записи с камеры наблюдения. Он вынес из храма массивное серебряное изделие XVIII века. Найти его надежды мало. Но всё же многие предметы ещё можно разыскать и вернуть в исторические церкви. Только в центре Рио-де-Жанейро находится примерно 20 старинных храмов с богатым внутренним убранством.

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