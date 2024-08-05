17 тысяч паломников спасли в индийских Гималаях

В разных районах Гималаев индийские спасатели спасли в общей сложности не менее 17 тысяч паломников. Люди..

В разных районах Гималаев индийские спасатели спасли в общей сложности не менее 17 тысяч паломников. Люди оказались в затруднительном положении из-за проливных дождей, обрушившихся на штат Уттаракханд.

В горной местности такая погода особенно опасна – постоянно случаются внезапные наводнения и сходят оползни. Уже сообщается об одиннадцати погибших.

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[Нишант Томар, должностное лицо Рампура]:«Есть четыре деревни, с которыми мы не смогли связаться. Поэтому местные чиновники начали восстановительные работы в этих районах. Тем временем солдаты индийской армии установили здесь временный мост, чтобы люди могли переходить через реку».

Людей, оказавшихся в ловушке, перевозят на вертолётах Сонпраяг. При этом власти сообщают, что отсутствует связь с ещё несколькими тысячами индуистских верующих, которые совершали пешее паломничество в этом регионе.

Страдает и соседний штат Химачал-Прадеш. Здесь после сильнейшего ливня ищут более 40 пропавших без вести.

[местный житель]:«Тридцать шесть человек из моей деревни смыл оползень, и надежды на их выживание мало. Мы надеемся, что спасатели кого-то найдут. Они работают весь день, но безуспешно – пока никого не нашли». [местная жительница]:«Я сказала мужу вытащить наших детей из дома. Когда мы это сделали, весь наш дом, вещи и корову унесло водой. Мы приехали сюда, чтобы забрать то немногое, что осталось. Нам не с чем жить».

Также уже около недели продолжаются поисковые работы на месте схода масштабных оползней в штате Керала на юге Индии. Здесь число погибших уже превысило 200 человек. Ещё десятки остаются пропавшими без вести.

Ливни также вызвали смертоносные наводнения и оползни в соседних Пакистане и Непале.

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