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Бывшие казармы жандармерии в центре Парижа преобразовали в доступное жилье

Бывшие казармы жандармерии в центре Парижа преобразовали в доступное жилье

Это бывшие казармы жандармерии недалеко от площади Вогезов в центре Парижа. Сейчас вместо людей в форме..

Дата загрузки: 2024-08-05

Бывшие казармы жандармерии в центре Парижа преобразовали в доступное жилье
Это бывшие казармы жандармерии недалеко от площади Вогезов в центре Парижа. Сейчас вместо людей в форме здесь живут студенты, пенсионеры, художники и ремесленники. Всё пространство преобразовали под их потребности. А плата за жильё при этом небольшая.

[Эдриен Робен, архитектор]:
«Мы стараемся создавать как можно больше социального жилья, потому что именно в этих районах нам нужно разнообразие. Сюда нужно вернуть семьи, молодых людей, а детям дать возможность расти в центре Парижа».

В жилом комплексе 70 квартир, восемь мастерских, два магазина, кафе и медицинский кабинет.

[Марго Фурнье, арендатор]:
«Арендная плата здесь не очень дорогая. Я художница, и начинать карьеру сложно. А это позволяет мне отдаться творчеству и чувствовать себя свободной».

[Эмманюэль Фейа, арендатор]:
«Я очень благодарна, потому что это прекрасное место. Очень удобное расположение в центре Парижа. Арендная плата вполне доступна, что тоже хорошо».

Казармы жандармерии построили примерно 200 лет назад на месте снесённой церкви. В последние годы они пустовали. Раньше это пространство было закрытым. Теперь вместо глухих стен сделали ворота. На ночь их закрывают, а днём прохожие могут попасть внутрь. Здесь есть сквер и места для отдыха.
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