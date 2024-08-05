Бывшие казармы жандармерии в центре Парижа преобразовали в доступное жилье

Это бывшие казармы жандармерии недалеко от площади Вогезов в центре Парижа. Сейчас вместо людей в форме..

[Эдриен Робен, архитектор]:

«Мы стараемся создавать как можно больше социального жилья, потому что именно в этих районах нам нужно разнообразие. Сюда нужно вернуть семьи, молодых людей, а детям дать возможность расти в центре Парижа».

Это бывшие казармы жандармерии недалеко от площади Вогезов в центре Парижа. Сейчас вместо людей в форме здесь живут студенты, пенсионеры, художники и ремесленники. Всё пространство преобразовали под их потребности. А плата за жильё при этом небольшая.

В жилом комплексе 70 квартир, восемь мастерских, два магазина, кафе и медицинский кабинет.

[Марго Фурнье, арендатор]:

«Арендная плата здесь не очень дорогая. Я художница, и начинать карьеру сложно. А это позволяет мне отдаться творчеству и чувствовать себя свободной». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Я очень благодарна, потому что это прекрасное место. Очень удобное расположение в центре Парижа. Арендная плата вполне доступна, что тоже хорошо».

Казармы жандармерии построили примерно 200 лет назад на месте снесённой церкви. В последние годы они пустовали. Раньше это пространство было закрытым. Теперь вместо глухих стен сделали ворота. На ночь их закрывают, а днём прохожие могут попасть внутрь. Здесь есть сквер и места для отдыха.

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