Десятки людей погибли в Бангладеш в ходе антиправительственных протестов

Десятки людей погибли и десятки получили ранения в ходе столкновений в Бангладеш. В воскресенье полиция применила..

Десятки людей погибли и десятки получили ранения в ходе столкновений в Бангладеш.

В воскресенье полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, когда десятки тысяч протестующих вышли на улицы, призывая премьер-министра Шейх Хасину уйти в отставку.

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[протестующий]:«Все министры прячутся. Подождите и посмотрите, как люди пойдут и окружат дом премьер-министра. Если Шейх Хасина не уйдёт в отставку добровольно, мы сделаем следующий шаг».

Министерство внутренних дел объявило бессрочный общенациональный комендантский час с 18:00 воскресенья. Оно впервые прошло на такие серьёзные меры после того, как в прошлом месяце вспыхнула эта волна протестов. Их организовали студенческие группы, выступающие против квот на государственные должности.

Так, в прошлом месяце в ходе стычек погибло не менее 150 человек, ещё тысячи получили ранения и были арестованы. Протесты прекратились после того, как Верховный суд отменил большинство квот. Но на прошлой неделе студенты стали возвращаться на улицы, требуя справедливости для семей убитых.

Критики премьера и правозащитные организации обвиняют её правительство в применении чрезмерной силы для подавления оппонентов.

Сама Хасина заявила, что протестующие – это «террористы, которые хотят дестабилизировать страну».

Местные мобильные операторы сообщили, что правительство во второй раз за время недавних протестов отключило высокоскоростные интернет-услуги. Некоторые платформы социальных сетей также были недоступны.

В начале года в стране также бушевали протесты. Люди были недовольны избранием Хасины на четвёртый срок подряд. Особенно на фоне того, что главная оппозиционная Бангладешская националистическая партия бойкотировала голосование.

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