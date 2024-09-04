Не менее 12 мигрантов утонули в Ла-Манше. Десять из них – женщины и дети. Все погибшие..

В Ла-Манше перевернулась лодка с мигрантами: не менее 12 погибших

Не менее 12 мигрантов утонули в Ла-Манше. Десять из них – женщины и дети. Все погибшие – выходцы из Африки, в основном из Эритреи.

Мигранты плыли в переполненной лодке из Франции в Великобританию. Недалеко от побережья французского города Булонь-сюр-Мер судно затонуло. Спасти удалось 51 человека, двое из них – в критическом состоянии. Ещё двоих человек продолжают искать.

[Жеральд Дарманен, глава МВД Франции]:

«Раньше на таких лодках было от 30 до 40 человек. Это небольшие лодки с маломощными двигателями. Теперь на тех же лодках плывут от 70 до 80 человек».

В Ла-Манше сильные течения, и плавать на небольших лодках по нему опасно. Следователи считают, что судно перевернулось. Береговая охрана быстро пришла на помощь, поэтому получилось избежать ещё большего числа жертв.

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Искоренение нелегальной миграции стало приоритетной задачей для правительств Великобритании и Франции. По официальным данным, за последнюю неделю на территории Соединённого Королевства высадились более 2000 искателей лучшей жизни. Все они приплыли по Ла-Маншу из Франции.

Глава МВД Франции заявил, что полиция останавливает 60% лодок ещё до того, как они отправятся в путь через Ла-Манш.

Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещали более тесно сотрудничать, чтобы ликвидировать маршруты незаконной миграции.

По данным Международной организации по миграции, в этом году в Ла-Манше погибли или пропали без вести не менее 30 человек.

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